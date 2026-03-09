基隆228追思會 百合拋海悼念

基隆市議長童子瑋昨參加228紀念追思活動，他將鮮花拋入海中表達追思。（記者俞肇福攝）

基隆市政府昨天（八日）下午二時廿八分，於基隆市海洋廣場舉行「二二八事件七十九週年和平紀念追思活動」，以莊重肅穆的儀式，緬懷二二八事件受難者，並向家屬致上最深切的關懷與敬意。與會民眾在基隆市長謝國樑帶領下共同默哀一分鐘，並於追思樂曲中將百合花拋入海中，表達對先人的追思與對和平的珍惜。

民進黨籍基隆市議長童子瑋說， 未來將推動基隆設立「城市人權紀念館」，打造具「基隆特色」的歷史與人權教育，讓轉型正義討論不只停留在二月二十八日，而成為持續反省威權歷史的公共實踐。

謝國樑致詞時說，在此齊聚是為以負責且謙卑的態度面對歷史，期待透過汲取歷史經驗，讓社會持續邁向相互尊重的方向。

童子瑋說，一九四七年三月八日，中華民國軍隊登陸基隆港，槍聲劃破基隆港都上空，無數的市民在驚恐與血泊中倒下，「三〇八大屠殺」是二二八事件中最慘烈的一頁，也是這座城市無法抹去的記憶。但長久以來，對二二八與三〇八大屠殺的加害結構，仍缺乏徹底反省。

