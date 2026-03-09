為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    基隆228追思會 百合拋海悼念

    2026/03/09 05:30 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市議長童子瑋昨參加228紀念追思活動，他將鮮花拋入海中表達追思。（記者俞肇福攝）

    基隆市議長童子瑋昨參加228紀念追思活動，他將鮮花拋入海中表達追思。（記者俞肇福攝）

    基隆市政府昨天（八日）下午二時廿八分，於基隆市海洋廣場舉行「二二八事件七十九週年和平紀念追思活動」，以莊重肅穆的儀式，緬懷二二八事件受難者，並向家屬致上最深切的關懷與敬意。與會民眾在基隆市長謝國樑帶領下共同默哀一分鐘，並於追思樂曲中將百合花拋入海中，表達對先人的追思與對和平的珍惜。

    民進黨籍基隆市議長童子瑋說， 未來將推動基隆設立「城市人權紀念館」，打造具「基隆特色」的歷史與人權教育，讓轉型正義討論不只停留在二月二十八日，而成為持續反省威權歷史的公共實踐。

    謝國樑致詞時說，在此齊聚是為以負責且謙卑的態度面對歷史，期待透過汲取歷史經驗，讓社會持續邁向相互尊重的方向。

    童子瑋說，一九四七年三月八日，中華民國軍隊登陸基隆港，槍聲劃破基隆港都上空，無數的市民在驚恐與血泊中倒下，「三〇八大屠殺」是二二八事件中最慘烈的一頁，也是這座城市無法抹去的記憶。但長久以來，對二二八與三〇八大屠殺的加害結構，仍缺乏徹底反省。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播