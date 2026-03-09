為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    《大安、文山區 女將衝刺》民進黨劉品妡拚戰 李㼈陪掃街

    2026/03/09 05:30 記者董冠怡／台北報導
    藝人李㼈（ 左二）陪同大安、文山區議員擬參選人劉品妡（ 左一）掃街。 （劉品妡提供）

    藝人李㼈（ 左二）陪同大安、文山區議員擬參選人劉品妡（ 左一）掃街。 （劉品妡提供）

    角逐初選提名的民進黨籍台北市中正、萬華區現任議員洪婉臻，昨天三八婦女節，未像其他競爭者般找來大咖站台，而是出動「桃紅色胖卡」穿梭街頭，宣傳車主視覺象徵女性堅定的溫柔力量，主攻「菜市場女兒顧基層」，並以「茶婉臻姊姊」拉近與選民的距離，也自我期許成「敢做事的人」。大安、文山區議員擬參選人劉品妡同樣馬不停蹄，上午先和藝人李㼈及中正、萬華擬參選人康家瑋掃街，下午又與行政院副秘書長阮昭雄車掃，在今天電話民調開始前進行最後衝刺。

    洪婉臻主攻「菜市場女兒顧基層」

    洪婉臻表示，她是中央果菜市場攤商的女兒，也曾經擔任新聞主播，小朋友都叫她「茶婉臻姊姊」。就任議員的三年多來，處理多項婦幼議題、揭發許多不公不義的弊案，包括受社會高度關注的剴剴虐童案，期許自己不僅要成為「會做事的人」，也要成為「敢做事的人」。

    劉品妡說，婦女節正值民調前最後一天關鍵衝刺，一步一腳印繼續在選區努力奮鬥。阮昭雄提到，他在地方服務十二年，加上趙怡翔過去四年的努力，共同在地深耕，必須交給一位懂地方、有能力、且具備國際視野的新人接棒。

