藍白只放行新興計畫 民團：將預算拆解成政治自助餐

面對藍白立委強推新興預算動支、部分朝野立委缺席院會關鍵表決，公督盟發布新聞稿痛批「國球凝聚人心、國會摧毀體制」，呼籲立委堅守崗位，重視代議士職責。（公督盟提供）

藍白拒審總預算案逾半年，僅通過其中卅八項新興計畫經費，同時大幅壓縮軍購條例草案金額上限，公督盟批評，藍白將國家預算拆解成「政治自助餐」，嚴重閹割立法預算審議職責、創預算審查惡例；經民連也指出，動支部分新興預算、國防條例付委看似鬆綁，實則無助推行政策，還製造不敢動用經費的寒蟬效應。

公民監督國會聯盟昨表示，我國年度中央總預算案卡關逾半年，至今連「交付委員會審查」都無法進行，國民黨、民眾黨兩大在野黨日前強行表決，通過動支卅八項新興計畫、共七一八億元經費，將國家預算拆解成「政治自助餐」，不僅破壞國家財政紀律，更嚴重閹割立法院預算審議職責，創預算審查惡例。

公督盟另指出，立院藍、白黨團還惡意「丟包」國家疫苗韌性計畫、因應天災的「第二預備金」，以及體育部新興場館建設、國軍官兵個裝升級預算等，是以少數補助當遮羞布，掩飾九十七％預算被擱置的事實。

經濟民主連合召集人賴中強表示，藍白決議先行動支部分新興預算，看似鬆綁杯葛力度，實則無助政院推行政策，行政機關為避免衍生動支數大於預算數的違法情形，將出現「不敢動用經費」的寒蟬效應；這項決議更進一步衝擊國防部用於日常戰備維持的「作業維持費」，不只國軍例行演訓、戰備整備都會「綁手綁腳」，對於中共軍機、艦對我襲擾行為，也將缺乏應對能力。

