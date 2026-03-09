讓民眾看清楚「誰在擋」預算 綠反攻鎖定藍縣市長參選人

藍白聯手在立院杯葛中央政府總預算案，民進黨將採取「地方包圍中央」的反攻策略，鎖定國民黨有意角逐縣市長的立委及現任縣市長發動「精準打擊」。（資料照）

藍白聯手在立院杯葛中央政府總預算案，僅通過卅八項新興計畫動支案，並將軍購預算上限大砍為三八〇〇億元至四〇〇〇億元不等。據悉，民進黨將採取「地方包圍中央」的反攻策略，鎖定國民黨有意角逐縣市長的立委及現任縣市長發動「精準打擊」，讓藍營民代在「黨派立場」及「民意需求」之間，承受最真實的考驗。

黨內人士透露，民進黨中央將配合立法院黨團發動空戰，串聯全台各縣市議會黨團，全面盤點因總預算受阻被迫停擺的地方建設與福利，同時點名有意參選縣市長的國民黨立委及競選連任的縣市長施加壓力，讓民眾看清楚「誰在擋」。

請繼續往下閱讀...

舉例來說，針對勞動部獎勵「未滿三十人」小、微型企業的「五億元彈性育嬰假補助」，因總預算卡關至今無法撥款，民進黨日前就點名台北市長蔣萬安「重視育兒別喊假的」，先要求自家北市立委速審總預算。

在軍購預算方面，黨內人士直言，相較於國民黨中央的強硬立場，台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣都反映地方不同的想法，特別是多位立委已準備投入二〇二六縣市長選舉，民進黨同樣會力促藍營縣市長及轄區立委表態。

民進黨後續空戰策略聚焦三大方向。首先是「強化政策宣傳」；其次是守住議題攻防陣地，針對總預算案、國防特別條例等重大法案，明確傳達中央立場；最後是精準的闢謠澄清。

民進黨台中市長參選人、立委何欣純重申，許多民眾不明白，立法院為什麼硬要卡住總預算不審？民進黨台東縣長參選人、立委陳瑩比喻，總預算就像政府運作的油料，油加不進去，車子就沒辦法動，各項發展都被迫停下來。民進黨高雄市參選人、立委賴瑞隆昨呼籲在野黨立委誠實面對，把地方建設與民生需求，放在黨團算計之前。民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧直言，冀望國民黨反省不切實際，建議執政團隊加強說明，以整體社會的力量督促國民黨改變。

針對總預算案卡關，立院國民黨團書記長林沛祥昨表示，真正的癥結是行政院，很多已經三讀通過的法律，政府卻沒有依法編列預算。上週立法院已經同意卅八項新興計畫、七一八億元可以先行動支，多數民生項目其實都已經放行；與其怪立法院，不如請行政院先依法把預算編好。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法