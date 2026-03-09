3800億軍購 藍委：看在傅的面子勉強接受

國民黨團提出三八〇〇億元+N軍購版本。（資料照）

朝野各版本軍購條例都已付委審查，國民黨團、民眾黨團兩個版本僅差二〇〇億元，對於未來在外交及國防委員會可能處理方向，藍白目前共識是以美方發價書內容為主，並加上部分機密預算，金額將採滾動式修正，但不會距離原本的數字太多。

國民黨立委坦言，由於黨版三五〇〇億元已確定，金額不可能變動太大，所以黨團大會才有人建議，再加上一些金額給美方交代，因此三八〇〇億元除了發價書的金額外還加了其他機密的項目。這次黨的立場非常強烈，因此黨團總召傅崐萁也不希望黨的分裂，黨團是看在傅的面子才勉強接受這個數字，傅也折衝同意再加一些金額，大家並討論一致的論述而不是讓外界見縫插針，變成黨內分歧之爭。

國民黨立委表示，國民黨的戰略已經確定，就是以三八〇〇億元+N的立場來論述，滿足美方「專業的國防需求」，願意隨時滾動式修正，但要將所有的國防專業需求講清楚，而且我們每年也有編列公務預算來滿足國防需求。況且目前還有一堆武器沒到貨，國民黨站在監督的角色上，一定要把錢花在刀口上，這些謹慎不是讓民進黨拿來當見縫插針、抗中保台的理由。

國民黨立委羅廷瑋表示，民進黨不要一直想要透過軍購來混淆事實，混淆台灣現在所面臨的多重危機，現在有關稅的議題，影響到整個手工機具產業，還有能源的問題，民進黨過去主張非核家園，都一一透過時間讓人民看清楚是錯的，現在怎麼好意思說自己是對的？

