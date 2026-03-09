為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    總預算「卡關」逾半年 780億國防預算被丟包

    2026/03/09 05:30 記者陳鈺馥／台北報導
    藍白拒審總預算 哪些施政受影響

    藍白拒審總預算 哪些施政受影響

    由於藍白立委的杯葛，今年度中央政府總預算案在立法院「卡關」逾半年，不得動支金額高達二九九二億元，藍白上週五雖通過先行動支卅八項新興計畫的七一八億元預算，但七八〇億元國防預算仍被丟包，國軍「遠程精準火力打擊系統」、「魚叉飛彈海岸防衛系統」受到影響，第一、第二及災害準備金一七〇億元亦無法動用。行政院發言人李慧芝表示，在野黨挑挑揀揀，只同意動支七一八億元的新興計劃案，僅佔整本總預算的二．四％。

    根據軍方彙整資料，總預算案未於立法院通過，受影響國防預算高達七八〇億元，對國家安全產生深遠影響。排除人員維持法律義務支出核實支應外，將有廿一％的預算無法按原訂期程執行，難以在今年度內完成裝備籌獲、修護及油料彈藥足額補充。

    嚇阻戰力方面，若未獲足額預算，受影響項目有「遠程精準火力打擊系統」、「魚叉飛彈海岸防衛系統」、「F-十六型機作戰支援莢艙暨武器彈藥籌購案」與「M-二〇〇〇等七型機零附件戰備存量需求」等二〇〇億元。

    不對稱戰力方面，若未獲足額預算，受影響計「標槍飛彈籌補」、「刺針飛彈籌補」及「戰術數數鏈路暨聯聯戰指管系統」等四一五億元。

    藍白上週雖通過先行動支卅八項新興計畫的七一八億元預算，但並不包括今年度經常性經費與延續性計畫較去年度所增加的一八〇五億元，以及第一、第二預備金與災害準備金一七〇億元。

    除了國防，倘預算遲未通過，外交部共一〇八億元預算受影響，將延誤我與友邦及友國合作項目之執行時間或錯失合作機會，亦無法結合優勢產業拓展多層次外交關係。

    桃園鐵路地下化等都受影響

    至於交通部受影響預算二四八億元，將影響桃園鐵路地下化、花東鐵路雙軌電氣化等。經濟部方面，將影響先進半導體及新興通訊等相關技術研發之進程等一四八億元預算。衛福部則有韌性國家醫療整備等一〇三億元預算受影響。

    對此，李慧芝指出，中央政府總預算包含大量與民生密切相關的計畫，許多新興計畫與新增項目具有急迫性需求，如果審查持續延宕，勢必會影響政策推動。

