對比日韓 賴：國防預算合理安排

總統賴清德昨到板橋接雲寺參香祈福，他致詞提到國防特別預算，舉日、韓狀況說明台灣編列八年一兆二五〇〇億不算多，強調強化國防力量是合理安排。（記者黃政嘉攝）

日今年1.8兆 韓1.4兆 台灣8年1.25兆 平均一年才1560億

國民黨與民眾黨阻擋政院版國防特別預算條例三個多月後，六日終於付委審查，藍白雖然各自提出版本，但框定的金額不到政院版三分之一，衝擊台灣國防戰力。總統賴清德昨到新北市板橋接雲寺參香祈福表示，在歹厝邊（意指中國）的因素下，國家有需要拿稅金增加國防預算，他以日本、韓國做比較，台灣編列八年一．二五兆元國防預算不算多，強化國防力量是合理安排。

經濟進步稅收增加 財政有能力負擔

賴清德致詞表示，去年台灣經濟算不錯，協助中小企業提高競爭力，中小企業若發達，經濟發展就沒有問題。賴話鋒一轉，向現場鄉親提問，「我們的稅金若拿來增加國防預算，有需要嗎？」「需要嘛！」民眾家裡都會裝保全系統或監視器，比較不會遭小偷，「咱的歹厝邊，要打壓我們實在沒必要」，所以總是要強化國防力量，保護國家安全，讓社會安定，因此政府編列國防特別預算，希望讓國軍有更好的武器系統，來保護國家社會安全。

國軍有更好武器 保護國家社會安全

賴清德提及，有人會說國防預算怎麼編列一兆二五〇〇億元這麼多？「我們是分八年」，平均一年才一五六〇億元而已。他舉例，日本今年國防預算是台幣一．八兆元，韓國則是台幣一．四兆元，「因為我們經濟在進步，稅收在增加，國家的財政絕對有能力負擔」，強化國防力量，讓國家更安全。

賴清德強調，「國家只有一個，我們都是自己人，我常說，不同黨派沒關係，國家同一個比較要緊，為了國家安全、國家利益、人民福祉，我們都應該團結在一起」。

賴清德也說，對於台美對等關稅議題，政府會協助中小企業提升競爭力、拓展市場並提供穩定資金，只要中小企業穩定發展，台灣整體經濟就能穩健前行。

