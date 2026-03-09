自由日日shoot》王毅稱「兩岸統一是潮流」 林佳龍斥謬論 批中是和平破壞者

外交部長林佳龍痛斥王毅發言為「謬論」，批評中國既是國際社會的麻煩製造者，更是兩岸和平的破壞者。（資料照，外交部提供）

中國外交部長王毅昨日於中國人大第四次會議記者會聲稱，台灣主權屬於中國、兩岸統一是國際潮流。對此，我國外交部長林佳龍痛斥王毅發言為「謬論」，批評中國既是國際社會的麻煩製造者，更是兩岸和平的破壞者，呼籲國際同聲譴責中國一再片面改變現狀，透過脅迫與軍事等各種手段，恫嚇他國的蠻橫舉措。

林：台灣主權從不屬於中華人民共和國

中國昨日舉辦人大第四次會議。王毅於記者會中聲稱，台灣主權屬於中國、兩岸統一是歷史大勢及國際潮流。王毅也再度扭曲「開羅宣言」等二戰歷史文件及聯大第二七五八號決議，聲稱台灣自古以來就是中國領土，過去、現在和將來都絕無可能成為什麼國家。

請繼續往下閱讀...

林佳龍重申，中華民國台灣向來是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬；不論是從歷史事實、客觀現實，或是根據國際法，台灣主權從不屬於中華人民共和國，只有台灣兩千三百萬人民有權決定台灣的前途，不容中國置喙。

林佳龍指出，二戰結束後，具有國際法效力的「舊金山和約」完成簽署，已經取代「開羅宣言」及「波茲坦公告」等政治聲明。自一九八〇年代中期開始，台灣推動政治自由化與民主化，並在一九九六年完成首次總統直選，至此中華民國政府的中央行政、立法代表，皆由台灣人民選出，成為有效統治並對外代表台灣的唯一合法政府，也確立中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬的現狀。

此外，林佳龍強調，中國政府長期扭曲聯合國大會第二七五八號決議內涵，一再誆稱該決議已決定台灣主權屬於中華人民共和國，並以此為藉口打壓我國的國際參與，實屬大謬，該決議事實上從未決定台灣歸屬，更未授予北京當局限制台灣國際參與的權力。

中國頻繁軍事挑釁 公然違反「聯合國憲章」

林佳龍指出，中國軍機艦近年在台海及鄰國周邊演習，嚴重影響區域和平與穩定，王毅卻將台海近期緊張情勢錯誤歸咎於我國，卻無視中國頻繁進行軍事挑釁，公然違反「聯合國憲章」，干擾國際海、空交通及商貿往來；中國既是國際社會的麻煩製造者，更是兩岸和平的破壞者。

陸委會批評，中共再次錯誤引述二戰歷史文件，扭曲聯大第二七五八號決議，不論中共說什麼、做什麼，都不能改變中華民國要生存、要發展的堅定決心，也不會改變中華民國是主權國家。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法