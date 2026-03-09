日本前防衛大臣森本敏：張又俠落馬 習更容易採取武力侵襲

日本前防衛大臣森本敏表示，這次高官肅清調動，反習勢力被大幅排除，習近平的指揮權將更加鞏固，這可能擴增習近平的權力，並變得更容易採取武力侵襲。（記者陳鈺馥攝）

特派記者陳鈺馥／東京專訪

中國不放棄武力犯台，對於中央軍委副主席張又俠落馬，中共領導人習近平「武統台灣」可能性有增加趨勢？日本前防衛大臣森本敏接受本報專訪表示，可能有兩種情況。一是透過這次高官肅清調動，反習勢力被大幅排除，習的指揮權將更加鞏固，這可能擴增習近平的權力，並變得更容易採取武力侵襲。二是選擇使用政治、經濟、資訊等武力以外的各種手段達成統一目的。如果是第二種情況，二〇二八年的台灣總統大選可能會是重要轉折點。

森本敏分析，網路上張又俠的公開文件，雖無法確定其真實比例，他認為約八成接近真實狀況，也有幾點令人震驚。一是文件顯示，中共二〇二四年三中全會之後，雖然習近平曾考慮武力進攻台灣，但此計畫最終未能實現，是因為張又俠副主席等人出面阻止。之所以令人震驚，乃因美國的情報關係人聲稱，習指示人民解放軍在二〇二七年前完成一切必要準備，以便隨時採取行動。但從這份文件來看，習近平其實更早就想嘗試武力侵略。

森本敏表示，第二點涉及情報問題。關於「中國究竟打算做什麼」，過去日本的專家普遍認為，若中國對台動武將付出巨大代價，成本效益低，且存在失敗風險，因此習近平主席未必會把武力統一放在最優先位置。

也可能採政治、滲透等手段

相較之下，更可能透過政治分裂、軍事滲透與資訊操作，在不動武情況下破壞台灣體制。理論上來說，這種情況下美國及其他國家也難以介入，對中國是更有效率的統一方式。

森本敏進一步說，另一種情境是突發狀況，例如台灣突然宣布獨立，或美國明確承諾軍事介入支援台灣。在此類情況下，中國可能會義無反顧動武。然而，如果這份文件屬實，我們原本認為中國會避免武力統一的判斷可能錯誤，「習近平顯然考慮過武力統一，且這種意志可能至今未變」。

關於近期局勢，森本敏說，自二〇二四年以來，中國迅速擴大「灰色地帶」行動，中國軍機頻繁進入台灣防空識別區（ADIZ），軍艦逼近台灣的海域。美方認為這些行動實質上是為正式軍事行動預演。森本敏示警，目前中國有可能一方面加強軍事威壓，一方面試圖在不動用全面武力的情況下達成政治目的。

