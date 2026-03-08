陸軍司令呂坤修 二月密訪菲律賓

有媒體報導指稱，在美方強化第一島鏈防衛的協調與串聯下，台灣與菲律賓的軍事合作檯面下正逐漸白熱化，甚至傳出美方建議由台灣挹注資金，協助升級美軍位於菲律賓的軍事基地，而陸軍司令呂坤修上將更為此於今年二月密訪菲國。針對相關傳聞，陸軍司令部嚴正澄清，強調報導並非事實。（資料照）

​美、日、菲三國軍艦上週於南海與巴士海峽展開聯合巡航，航跡首度逼近台灣南側水域，引發關注。有媒體報導指稱，在美方強化第一島鏈防衛的協調與串聯下，台灣與菲律賓的軍事合作檯面下正逐漸白熱化，甚至傳出美方建議由台灣挹注資金，協助升級美軍位於菲律賓的軍事基地，而陸軍司令呂坤修上將更為此於今年二月密訪菲國。針對相關傳聞，陸軍司令部嚴正澄清，強調報導並非事實。

傳涉出資升級美基地 陸軍：非事實

有​媒體報導，美方建議台灣出資升級菲律賓美軍基地，呂坤修二月更為此密訪菲律賓。陸軍司令部昨對此回應，相關報導內容並非事實，籲請媒體勿引述未經證實消息內容，臆測涉外交流活動，避免造成民眾誤解與增加未來國際交流困難度。

​台灣安保協會副秘書長何澄輝受訪說，在第一島鏈防禦體系的脈絡下，我國軍方高層甚至國安代表與菲國進行互訪交流，不僅非常正常，未來也應朝此方向發展；若陸軍司令層級的交流屬實，對台灣在國際戰略上將是一個正面的訊號。

何分析，菲律賓因受中國壓迫，近期與日本積極倡議跳過受政治因素干擾的韓國構建「單一戰區」，其背後未明說的核心戰略，正是為因應潛在的台海衝突。這與美國最新國家安全戰略中，將印太戰區視為防範台海戰事的核心目標不謀而合。

對於陸軍的否認，何澄輝直言，當前台菲雙方的軍事交流仍處於「只能做不能說」的階段，這與美方當前的印太政策有關；美方傾向於「風險管理」而非直接攤牌，在具備確實可行的方案前，美方偏好採取務實的實質行動，這也使得相關涉外交流在表態上勢必維持低調與高度機敏。

何澄輝補充，儘管親美的菲律賓政府持續在南海對抗中國，但因中共內部近期針對軍方展開大清洗，導致共軍近期對菲國的大規模、組織性行動有所減少，不過對菲國的實質施壓仍在持續當中。

