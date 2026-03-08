中國軍機一度連7天「零擾台」 美智庫：習近平大清洗影響共軍演訓

圖為2022年11月8日，中共二十大後，習近平與新軍委會成員，身穿迷彩服視察中央軍委會聯合作戰指揮中心，如今除了張升民，其他五人都已落馬。（美聯社檔案照，本報合成）

國防部昨公布共軍動態，自前天至昨日清晨止，共偵獲共機兩架次、共艦六艘及公務船一艘，持續在台海周邊活動。值得注意的是，此前中共已連續一週未出動軍機騷擾我空域，引發關注。對此，國防院學者蘇紫雲昨說，此異常狀況研判與共軍內部近期的劇烈整肅風暴關聯較大，且中共也可能企圖藉此假象，影響我國立法院審議國防特別預算的進程。

蘇紫雲：也可能製造假象 影響我軍購預算

美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）近日發布的最新報告，也揭露解放軍正經歷「史無前例的大清洗」，高層指揮系統幾近癱瘓，除影響演訓外，短期內已難以對台發動大型軍事行動。

請繼續往下閱讀...

CSIS於今年二月底發布的特別報告指出，中國國防部於今年一月底宣布，中共軍方最高將領張又俠與聯合參謀部參謀長劉振立，皆因嚴重違紀違法被立案審查。這標誌著中國國家主席習近平多年來整肅解放軍領導層的行動達到最高峰。自二〇二二年以來，已有逾百名幾乎所有軍種的高階軍官遭撤換或失蹤。

CSIS：中共軍委會已無作戰體系領導人

報告詳細剖析中共中央軍事委員會面臨的「組織性斬首」。張又俠、劉振立等多位將領遭清除後，目前軍委會僅剩負責紀律的政委張升民一人留任。然而，張升民的職涯側重於紀律與人事，而非軍事作戰與訓練，也缺乏監督聯合與跨戰區作戰的能力。這導致中共最高軍事決策機構中，已經沒有任何作戰體系的領導人。

針對共軍對台作戰能力，CSIS報告明確評估，在出現如此重大高層職缺的短期內，中國要對台灣發動大型軍事行動將「極度困難」。這種高層真空已實質衝擊了共軍的日常演訓與指揮鏈。

結合美方智庫報告與直至昨日以前共機一週「零擾台」的現實，充分顯示解放軍正深陷內部重組與人事整肅的泥淖。蘇紫雲受訪說，中共也可能刻意於此時降低對台軍事施壓，看準台灣立法院正就軍購特別預算進行朝野激烈攻防，企圖以短暫的「和平空窗期」進行認知作戰，藉機弱化台灣社會對強化防衛韌性的急迫感。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法