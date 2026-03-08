卓揆訪日 學者：日方展現「不怕惹惱中國」態度

近年政府高層赴日活動表

台日斷交後，雙方對高層互訪一直非常謹慎，但自二〇二二年七月時任副總統賴清德，赴東京弔唁日本前首相安倍晉三後，去年七月外交部長林佳龍訪日，閣揆卓榮泰昨更公開在東京看球賽。成功大學政治系教授王宏仁認為，相較於賴清德前往弔唁或林佳龍的低調，此次卓揆出訪的意義更為不同且具重大突破。他指出，在中國持續施壓、日中關係仍處於緊張狀態下，日方仍願意促成此事，展現出「不怕惹惱中國」的態度，這意味著日本接下來在對台政策上的「中國因素」影響力正持續下降。

陳方隅：外交關係一點一滴累積突破

東吳大學政治系副教授陳方隅昨受訪說，台日關係升溫是一連串的累積，源於外交人員努力的拜會牽線，才可以有台灣高層以私人身份訪日，光是能夠拿到簽證去到日本，還可以被公開報導「捕捉」，已經是非常大的突破。他說，台灣身為一個不正常的國家，在外交關係上就是必須要一點一滴累積達成突破。

陳方隅指出，台灣與世界各國的關係近年其實都慢慢地正常化，已經讓各國理解到「台灣是台灣，中國是中國」，意即各國即使仍遵照不同版本的「一中政策」，但在處理台灣關係時，呈現與對中關係脫鉤的趨勢，近年在歐洲尤為明顯，外交部長林佳龍和國安會官員前幾個月在歐洲「趴趴走」，還能讓記者報導，這在過去是很難想像的。

陳方隅認為，不管日本或其他民主國家，都已經慢慢了解到「其實不用看中國臉色做事」，對台灣而言，必須要去說服各國與台灣來往是好事一樁，對各方都是有利的。

王宏仁：卓揆可能還有實質交流行程

王宏仁也說，卓揆能獲發簽證並在鏡頭前公開露面，是台日雙方極佳「默契」展現。日方未對卓揆的行動設限，也沒有要求媒體噤聲或禁止曝光相關畫面，完全讓其自由行動。他認為，這種不張揚卻實質放行的作法，不僅給予了我國行政院長最高度的禮遇，更是日方基於尊重台灣作為一個主權國家的具體展現。

針對此行的實質效益，王宏仁強調，赴日觀看國際賽事固然具有高度的政治象徵意義，但卓揆此行可能還有其他更為重要、且未對外公開的實質交流行程；雙方在高度默契下保持謹慎，凸顯出台日雙方在檯面下正進行著更為深度的實質互動與外交推進。

