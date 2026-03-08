焦點評論》卓揆訪日 高市政府重塑對台交往底線

近年政府高層赴日活動表

駐日特派員林翠儀／特稿

行政院長卓榮泰昨天快閃東京巨蛋，為台日斷交五十四年以來首次訪日的現任閣揆。雖然此行保密低調「純應援」，沒有安排任何政治行程，但在台日中三角關係中卻極為敏感，尤其是日本首相高市早苗上任後，中國一再於台灣議題上借端施壓，按理說，日中關係不好時，日本也會自動在日台互動上降溫，避免刺激中國，但卓榮泰的訪日，似乎顯示這套「外交潛規則」對高市並不適用。高市政府下的台日互動空間正在逐步擴大，而所謂的底線，可能不再是「老共說了算」。

日方打破外交潛規則 紅線不再是「老共說了算」

一九七二年台日斷交以來，台日之間維持「非官方關係」，在近年台海安全議題升溫背景下，即使日本政府與政界對台支持增加，但仍避免挑戰當年日中建交架構。也就是增加對台互動，但控制交流層級，台灣高層官員訪日需要高度低調。

游錫堃任閣揆 22年前因颱風停留沖繩

事實上，卓榮泰並不是台日斷交後第一個踏上日本國土的現任閣揆，二〇〇四年時任行政院游錫堃在訪問中美洲友邦的回程，曾因颱風因素在沖繩停留，但日方非常低調處理，以致於很少人對此事留有印象。

二〇二二年時任副總統的賴清德以友人身分，到東京弔唁遇刺身亡的日本前首相安倍晉三時，日方還很仔細地查證賴清德是否真與安倍有「私交」。外交部長林佳龍去年低調訪日，他在接受日媒訪問時也強調，以私人名義訪日，而且日本對台灣公民免簽，所以他有赴日旅行的自由。

日中之間有一條外交底線，日本可以深化對台灣的實質關係，但不能做出會被視為「承認台灣為國家」或「破壞一中架構」的行為。具體的內容包括：不得與台灣建立正式外交關係、避免政府高層正式互訪、避免官方安全同盟或軍事合作、官方不能承認台灣國家地位，以及不能簽署具有主權含義的條約。

台灣議題中國一再畫紅線 高市不受困

這道紅線並沒有成文的規範，大都是透過外交慣例被固定下來，換句話說，就是「老共說了算」，中國會利用各種抗議甚至制裁的手法讓日本知道他的底線。久而久之，日本官方也產生一道外交潛規則，就是日中關係不佳時，台日關係也不能太招搖。

高市上任後，日中關係迅速降到冰點，照理說，這時讓台灣現任閣揆訪日，即使強調純應援非政治行程，但在老共的眼裡可能依舊踩了底線，已有日媒在報導中主動提到「可能引發中國反彈」。

高市去年在國會答辯，只是提到台灣有事可能構成日本存亡危機事態，中國就傾洪荒之力加以打壓，至今還未收場，此事引發的反作用力，在剛結束的眾院大選中發酵，高市帶領自民黨拿下三一六席的歷史大勝。證明台海安全的重要性對日本民眾來說，已經比日中外交底線更重要。

在日中關係惡劣的背景下，日方默許台灣現任閣揆訪日，或許代表著高市政府正在重新定義這些底線。

