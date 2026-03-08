花蓮藍營分裂 鄭麗文：選民眼睛是雪亮的

國民黨主席鄭麗文（左）昨稱讚吉安鄉長游淑貞（右）在花蓮資歷完整，是最適合的花蓮縣長人選。（記者花孟璟攝）

國民黨主席鄭麗文昨到花蓮縣黨部新春團拜，日前才獲徵召參選花蓮縣長的吉安鄉長游淑貞也到場，然而泛藍陣營在花蓮卻呈現分裂狀態，未獲提名的國民黨前花蓮市長葉耀輝聲稱會選到底，現為無黨籍的議長張峻、議員魏嘉賢也都曾是國民黨員，對此鄭麗文說「國民黨一路栽培很多人」，強調黨一定會團結支持游淑貞。

葉耀輝：會選到底

葉耀輝與出身國民黨的無黨籍議長張峻、議員魏嘉賢都要選縣長，形成泛藍分裂成四人參選。鄭麗文致詞時表示，今年花蓮縣長幾個參選人都是國民黨出身，沒有關係，這「代表國民黨一路走來替地方栽培很多人才」。鄭麗文強調，選民的眼睛是雪亮的，只要國民黨上下一心大團結，相信年底選舉包括縣長、鄉鎮長、代表及村里長將可開紅盤「一個都不能少」。

葉耀輝對此表示，他在提名過程遭「民調做掉」，原本他對國民黨的感想是「背信、作弊、偷襲」，昨天又多了「被黨霸凌」，他對國民黨失望透頂，這幾天他服務處的招牌會把黨徽暫時取下。

葉耀輝強調，預計六月自費辦對比民調，如果他贏了，希望比照「換柱」改成「換游」。

張峻：會擔起責任

張峻則說，花蓮這幾年愈來愈沉淪、觀光悽慘，人心思變，「好的人才不須分黨派、藍綠」，因為花蓮必須改變，他會勇於擔起責任，預計本週就會宣布；魏嘉賢也說，參選就是要給花蓮人更多選擇，對於鄭麗文說法他不予置評。

