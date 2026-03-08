宜縣無黨籍議員 醞釀轉向挺民進黨參選人林國漳

國民黨宜蘭縣長提名，初選民調由空降的不分區立委吳宗憲（左二）勝出；挺議長張勝德（右一）的無黨籍在野聯盟議員醞釀出走，集體轉向支持民進黨提名的林國漳（左一）。右二為民眾黨參選人陳琬惠。（資料照）

國民黨初選民調吳宗憲勝出 議長派不滿

國民黨宜蘭縣長提名，初選民調由空降的不分區立委吳宗憲勝出；近期傳出，挺縣議會議長張勝德的無黨籍議員醞釀出走，集體轉向支持民進黨參選人林國漳，表達對國民黨不滿。議會在野聯盟總召林錫明直言，地方有優秀人才當然要支持，為何要支持空降的？吳宗憲則說，他會盡最大誠意溝通。

吳宗憲：盡最大誠意溝通

國民黨初選民調一直未公開，坊間傳言紛紛，質疑吳宗憲身為國民黨文傳會主委，參加地方初選竟不用辭職，掌握黨機器的運作與決策，初選怎麼會公平？國民黨許多議員也難以置信，礙於黨紀敢怒不敢言。

請繼續往下閱讀...

縣議會無黨籍在野聯盟八位議員，長期以來與前議長張建榮、現任議長張勝德父子都有深厚交情，也全力支持張勝德爭取國民黨縣長提名。在張勝德落敗後，不滿情緒逐漸發酵，近期傳出挺張派的無黨籍議員醞釀出走，集體轉向支持林國漳，在野聯盟總召林錫明昨就公開表態。

在野聯盟總召肯定林國漳

林錫明意有所指的說：「張勝德為何會輸？我看不懂，政黨都會說謊話。」他並強調，年底縣長選舉，他會轉向支持林國漳，支持宜蘭人，林國漳學經歷與三十年在地經營都獲得肯定，地方有優秀人才當然要支持，為何要去支持一個空降的？不只是林錫明，在野聯盟也有多名議員表達相同看法。

吳宗憲說，不只無黨籍議員，國民黨內不同派系，他會盡最大誠意去溝通，國民黨正面臨政治攻擊，民調不公開是早就協調好的方式，並不是黑箱民調，民進黨一直在外面興風作浪，他希望政治選賢與能，不要操弄彼此仇恨與對立。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法