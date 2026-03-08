焦點評論》吞忍閹割版 藍委為何不生氣？

俄烏、中東戰火教訓－政院版軍購與在野版比較

記者陳政宇／特稿

一份攸關國家命脈的兆元國防大計，照見國民黨在軍購議題上的深層矛盾，黨內並非沒有異音、也不是沒有專業判斷。不過，當黨中央意志凌駕於背負選民託付的立委意見，乃至於壓過盟邦的外交信任，甚至摧毀立法院的委員會中心主義，國民黨立委們為什麼不生氣？

藍營對軍購議題並非鐵板一塊。立法院長韓國瑜與副院長江啟臣，今年二月美國跨黨派國會議員致函關切後，即對外表示將把國防特別條例列為新會期優先議案。即將訪美的台中市長盧秀燕日前與藍委餐敘時，也傳出美方對台軍購規模的期待約落在九千億元。

另方面，退役海軍二級上將、曾任國防部副部長的立委陳永康公開表示，正面看待一．二五兆元國防預算，從軍事專業角度提出建軍方向。立委徐巧芯則草擬八千一百億元的折衷版本，獲得「戰鬥藍」發起人、中廣前董事長趙少康支持。

這些聲音勾勒出一個清晰的現實，國民黨內部分具有選票實力與政策經驗的政治人物，其實深知維繫台美戰略互信的重要性，這些判斷卻在黨中央決策機制下被邊緣化，折射出藍營在對美關係與兩岸路線上的潛在裂縫。

就在三月五日國民黨團原定開會討論軍購條例的當天，國民黨中央搶先召開記者會，將軍購規模閹割至三千五百億元。許多立委甚至尚未見到完整條文，便被迫接受既定結論，幾乎宣告黨中央意志的威權輾壓。更諷刺的是，國民黨主席鄭麗文還冠冕堂皇宣稱「黨團自主」。

在國際社會關注台灣提升防衛能力之際，最大在野黨卻壓軸端出最大幅縮水的版本，並設下二〇二八年的施行期限，實質封殺多項軍購案。自然引發揣測，是否向北京遞出「鄭習會」的投名狀？卻勢必讓黨籍立委背負弱化國防的政治標籤。

於是問題回到最初的疑問：藍委為何不生氣？當黨中央架空黨團自主，當立委的多元聲音被壓縮成一紙結論時，集體沉默何嘗不是一種結構性的共謀？若這些立委仍希望保有最低限度的尊嚴，回歸委員會中心主義實質審查，或許是最後的挽救，也是對憤怒民意的最起碼回應。

