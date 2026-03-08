俄烏、中東無人機及防空教訓 藍白軍購完全無視

俄烏、中東戰火教訓－政院版軍購與在野版比較

俄烏戰爭與中東戰事敲響現代戰爭的警鐘，無人機消耗戰與防空飛彈網的建置已成各國建軍顯學。然而，在野黨所提國防特別條例對案卻大幅刪減預算，並完全排除無人機商購、委製與本土產線建置，也無視建構防衛網的關鍵C5ISR先進系統，不但未跟上國際防衛趨勢，更凸顯出對防衛戰略的無知。尤其國防產業鏈及產線的初期建立需仰賴穩定的訂單來源，若缺乏特別預算的長效承諾，台灣的國防自主恐淪為紙上談兵。

落後國際防衛趨勢 凸顯戰略無知

行政院擬提出規模上限暫匡一．二五兆元的國防特別預算，著眼建構「台灣之盾」防禦網與無人機非紅供應鏈，其法源基礎「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」遭杯葛數月後六日終於付委審查。

俄烏戰場以及近期美、以對伊朗的壓制可看出，防衛方必須具備大量在地生產無人機與彈藥的能力以應付戰損，同時需要綿密的多層次防空與C5ISR（指揮、管制、通信、資訊、網路、情報、監視及偵察）系統。政院版特別條例明定納入各類型無人載具及其反制系統、防空與反彈道飛彈、AI輔助指管系統等，且著重厚植國防產業，打造非紅供應鏈以維持作戰持續性。

相對地，國民黨與民眾黨版本皆將預算上限大幅下修至三八〇〇億至四千億元區間，且採購項目僅侷限於已獲美方發價書的特定軍售案，如M109A7自走砲、拖式飛彈、標槍飛彈等。完全排除建構「台灣之盾」的核心項目，即AI輔助及C5ISR先進指管系統，且針對無人機商購委製與關鍵彈藥產線，藍白二黨也主張應回歸常態的年度國防預算編列。

專家指出，國防工業投資門檻極高，業者「有單才願意投入建廠與開模」。特別預算具備期程長、資金穩定的特性，能給予國內產學研界定心丸；若將無人機與彈藥生產改列每年浮動的預算，不但可能排擠或被其他重要社福預算擠壓，也隨時可能在立法院遭刪減、凍，國內外廠商將面臨極大資金風險與時效延宕，難以在短時間內在台形成產能，恐將錯失建構國防自主的黃金時機。

