藍營版軍購暗藏雙陷阱 學者：實質阻擋台灣國防建軍

俄烏、中東戰火教訓－政院版軍購與在野版比較

草案「限期條款」與「發價書前提」 形同封殺對美軍購

國民黨團近期提出「強化國防及對美軍事採購特別條例草案」，將預算上限大幅砍至三八〇〇億元。雖然藍營頻頻標榜此舉是為了兼顧國防與財政，但細究其草案條文，卻暗藏阻斷我國未來數年軍事投資的巨大政治陷阱。專家警告，該草案的「限期條款」與「發價書前提」，等同實質阻擋政府未來三年的對美重大軍購。

限期二〇二八年 軍購難以執行

藍版草案第九條規定，條例施行期間至二〇二八年底止。相較於政院版的長程建軍規劃，藍版強行畫下的這道年限紅線，時間點恰好落在本屆政府任期末。國防部示警，軍事採購從建案、預算編列、美方審核到最終交機與系統整合，動輒需要五年甚至十年以上。設定二〇二八年為死線難以執行，形同讓台灣國防戰力提升的期程，出現青黃不接的空窗期。

設下發價書前提 完全本末倒置

更令人擔憂的是，草案第八條條文的「疊床架屋」設計，規定未來若有其他對美軍事採購需求，必須符合「獲得美國正式發出之軍售發價書（LOA）」等條件，主管機關才能「再行提出」第二階段特別條例。熟稔軍購流程的相關人士指出，此條文完全是「本末倒置」，真實的政府對政府軍售（FMS）程序中，台灣必須先在國內展現明確的預算支應能力，美方才會核發發價書；若連法源預算都必須等「看到發價書」才能闖關立法，將成為實質阻擋對美軍購的完美藉口。

台大政治系副教授陳世民昨受訪說，國民黨版草案設定「二〇二八年大限」與「發價書前提」，說穿了只是為了「實質阻擋」國防建軍的政治藉口。他直言，國民黨黨中央的兩岸路線傾向以妥協換取和解，試圖限縮國防預算。然而，真正的和平必須建立在實力基礎上，若台灣沒有足夠的自我防衛力量，與北京的談判就像是「對方桌上直接放一把槍」，這種失去實力後求來的無戰爭狀態，不是和平而是屈服與投降。

針對藍營內部「閹割版草案獲美方默契支持」說法，陳世民更嚴詞痛批這完全是在「呼弄台灣老百姓」。他強調，包括美國國務院、美國在台協會（AIT）、美國智庫學者葛來儀甚至部分藍營具外交實務經驗的人士，都清楚明白一．二五兆元長期預算的必要性。他比喻，對美軍購是極為複雜的跨國協調流程，「不是像訂外送，今天網路下訂馬上就能送來」。國民黨疊床架屋的程序杯葛，不僅會讓美方認定台灣缺乏防衛決心，反而可能讓中共誤判台灣軟弱，進而加速犯台的進程，將台灣推向極度危險的境地。

