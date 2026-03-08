國民黨北市松信議員初選爆滿 小雞搶「韓家軍牌」互打

民進黨籍台北市議員許淑華到南京市場拜票，巧遇助陣藍營新人掃街的前立委費鴻泰，兩人熱情擁抱、寒暄。 （記者孫唯容攝）

許原榮喊「韓國瑜唯一支持」 李明璇︰靠自己拚 李煥中酸別老是借光

國民黨台北市議員初選即將展開，第三選區松山、信義戰況激烈。立法院長韓國瑜辦公室、前立委費鴻泰辦公室主任許原榮主打「韓國瑜唯一支持」，昨找來費鴻泰及立委王鴻薇陪同至南京市場掃街，與同為韓家軍的另一擬參選人李明璇「網內互打」，恐搶同一票源。許原榮暗諷，他不同於其他人空降，長期在地經營，會積極爭取選民支持。李明璇則說，她不會攻擊任何人，一直以來都是自己一個人努力，希望靠自己的力量拚初選。同黨籍擬參選人則說，作為新人「自己要成為一道光，老是借光很奇怪」。

費鴻泰陪許原榮掃街 遇許淑華

民進黨籍議員許淑華昨也前往南京市場發文宣，沿路獲得不少逛市場民眾支持，雙方人馬也在市場中央相遇，許淑華更與前議會同事費鴻泰熱情擁抱，藍綠在地多年的民代展現好交情。

松山、信義選區，藍營因王鴻薇、徐巧芯當選立委，空出兩席市議員空間，新人紛紛表態參選，包含國民黨前發言人李明璇、楊智伃、前北市青工會總會長滿志剛、富錦里長李煥中以及許原榮等，但仍要看最終領表狀況。

許原榮︰長期在地經營 非空降

許原榮表示，每個候選人有不同特質，他不同於其他人空降，是長期在地經營，對於選區熟悉度獲得韓國瑜的唯一支持，王鴻薇、費鴻泰也鼓勵他投入地方服務，會積極爭取選民支持。

李明璇昨受訪表示，現在一起競爭的同志找了很多大咖站台，她很感謝立委羅智強上週主動陪同拜票，下週王鴻薇也將陪同掃街，黨內同志手心手背都是肉，她不想給任何人為難，也不會攻擊任何人，到目前為止都是自己一個人努力，希望靠自己的力量拚初選。

針對許原榮稱自己是「韓國瑜唯一支持」，李煥中認為，作為新人「自己要成為一道光，老是借光很奇怪」，最重要的還是要爭取選民認同和支持。滿志剛強調，獲得選民支持主要還是靠自己努力跑，天助自助者，接下來他會做文宣傳達政見，讓選民知道他不會只靠大咖加持。楊智伃則說，她過去四年的表現，讓大家看到年輕世代接棒傳承的戰力。

