為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國民黨北市松信議員初選爆滿 小雞搶「韓家軍牌」互打

    2026/03/08 05:30 記者孫唯容、董冠怡／台北報導
    民進黨籍台北市議員許淑華到南京市場拜票，巧遇助陣藍營新人掃街的前立委費鴻泰，兩人熱情擁抱、寒暄。 （記者孫唯容攝）

    民進黨籍台北市議員許淑華到南京市場拜票，巧遇助陣藍營新人掃街的前立委費鴻泰，兩人熱情擁抱、寒暄。 （記者孫唯容攝）

    許原榮喊「韓國瑜唯一支持」 李明璇︰靠自己拚 李煥中酸別老是借光

    國民黨台北市議員初選即將展開，第三選區松山、信義戰況激烈。立法院長韓國瑜辦公室、前立委費鴻泰辦公室主任許原榮主打「韓國瑜唯一支持」，昨找來費鴻泰及立委王鴻薇陪同至南京市場掃街，與同為韓家軍的另一擬參選人李明璇「網內互打」，恐搶同一票源。許原榮暗諷，他不同於其他人空降，長期在地經營，會積極爭取選民支持。李明璇則說，她不會攻擊任何人，一直以來都是自己一個人努力，希望靠自己的力量拚初選。同黨籍擬參選人則說，作為新人「自己要成為一道光，老是借光很奇怪」。

    費鴻泰陪許原榮掃街 遇許淑華

    民進黨籍議員許淑華昨也前往南京市場發文宣，沿路獲得不少逛市場民眾支持，雙方人馬也在市場中央相遇，許淑華更與前議會同事費鴻泰熱情擁抱，藍綠在地多年的民代展現好交情。

    松山、信義選區，藍營因王鴻薇、徐巧芯當選立委，空出兩席市議員空間，新人紛紛表態參選，包含國民黨前發言人李明璇、楊智伃、前北市青工會總會長滿志剛、富錦里長李煥中以及許原榮等，但仍要看最終領表狀況。

    許原榮︰長期在地經營 非空降

    許原榮表示，每個候選人有不同特質，他不同於其他人空降，是長期在地經營，對於選區熟悉度獲得韓國瑜的唯一支持，王鴻薇、費鴻泰也鼓勵他投入地方服務，會積極爭取選民支持。

    李明璇昨受訪表示，現在一起競爭的同志找了很多大咖站台，她很感謝立委羅智強上週主動陪同拜票，下週王鴻薇也將陪同掃街，黨內同志手心手背都是肉，她不想給任何人為難，也不會攻擊任何人，到目前為止都是自己一個人努力，希望靠自己的力量拚初選。

    針對許原榮稱自己是「韓國瑜唯一支持」，李煥中認為，作為新人「自己要成為一道光，老是借光很奇怪」，最重要的還是要爭取選民認同和支持。滿志剛強調，獲得選民支持主要還是靠自己努力跑，天助自助者，接下來他會做文宣傳達政見，讓選民知道他不會只靠大咖加持。楊智伃則說，她過去四年的表現，讓大家看到年輕世代接棒傳承的戰力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播