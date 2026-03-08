鄭麗君出戰台北市長？ 王世堅︰力挺「扶君」 吳怡農︰尊重黨中央

民進黨台北市長參選人至今未定，行政院副院長鄭麗君呼聲高，黨內傳出啟動「扶君計畫」，對尬國民黨籍的市長蔣萬安，討論度最高的立委王世堅昨天受訪力挺扶君計畫，誇讚鄭麗君學養俱佳、才德兼備，參選定有好表現；最早表態參選卻未受討論的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農說，許多黨內人士都很優秀且經驗豐富，尊重黨中央的決定。蔣則語帶保留說，全力專注市政。

蔣萬安︰全力專注市政

「一定會加入扶君計畫！」王世堅昨陪同黨內松山、信義區議員擬參選人呂瀅瀅車掃前指出，鄭麗君性格溫和、待人接物身段柔軟，懂得聽取各方聲音，工作表現突出，「學養俱佳，才德兼備」，如果走上選舉，一定會有很好的表現。外傳鄭麗君參選只差老公點頭答應，王世堅說，「對，應該是這樣，大家樂觀其成」，並說鄭參選合乎情理且在意料之中，馬上就會看到精彩的首都市長大作戰。

請繼續往下閱讀...

當外界熱議「扶君計畫」的同時，去年最早表態爭取民進黨台北市長提名的吳怡農，卻一直不在討論的人選名單內，許久未曾公開露面的他，昨天陪中山、大同民進黨籍議員擬參選人林子揚於濱江市場拜票，受訪回應表示，黨內人才濟濟，不論黨中央最後決定為何，希望可以一起合作、全力以赴讓台北更進步且更國際化。

而王世堅口中「英明神武」的蔣萬安，同日出席台北杜鵑花季活動前，對於媒體關注選情及是否將鄭麗君視作強勁對手，他用一貫的答覆，「距離選舉還有一段時間，目前就是全力專注在市政」，未正面回應或多做評論。

