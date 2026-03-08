民進黨北市議員初選明起電話民調 新人衝刺大咖助勢

民進黨北市議員初選提名

王世堅陪呂瀅瀅車掃 林子揚邀吳怡農站台 段宜康助馬郁雯市場拜票

民進黨台北市議員初選電話民調將於九日至十五日展開，除了北投士林、內湖南港不必初選，其餘四個選區都要初選民調。昨是民調執行前的黃金週六，新人們無不使出渾身解數，松山信義呂瀅瀅找來高人氣的立委王世堅；中山大同林子揚邀請壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農帶動話題與曝光；中正萬華馬郁雯與新潮流前立委段宜康市場拜票，高喊「最有機會替民進黨再搶回一席議員」，其對手「台派戰鬥雞」張銘祐、大安文山劉品妡則打師兄妹或姊妹牌，找新北市議員跨區助陣，協助最後衝刺。

請繼續往下閱讀...

張銘祐找跨區相挺 山田摩衣助攻

松山信義提名四人，除三名現任議員，還有王世堅子弟兵呂瀅瀅、曾任立委王定宇國會辦公室助理的郭凡競爭。呂瀅瀅昨邀吸票機王世堅站台，上、下 午各一場車隊掃街，「民調進入決戰時刻，最懂民意的堅哥來為瀅瀅壓陣！」吸引支持者圍觀爭相合影。郭凡日前邀歌王楊烈、立委林楚茵參加誓師大會。

賴俊翰打世堅牌 濱江市場掛布幕

中山大同提名四人，現任兩名議員，另有王世堅昔日辦公室主任賴俊翰、海委會主委管碧玲女婿林子揚、總統府副秘書長何志偉子弟兵朱政騏，以及新潮流幕僚李偉民之子李立聖四人爭取提名。賴俊翰與呂瀅瀅一樣主打「世堅牌」，並於濱江市場懸掛大型布幕。林子揚昨天找來背景相似的吳怡農，共赴吳曾選過立委的中山區濱江市場掃街。兩人都是專業幕僚出身，同樣具有國際視野，受訪時不約而同提到，合體象徵中央歷練回饋地方。

康家瑋、劉品妡 李㼈今陪掃東門市場

中正萬華提名四人，現任議員兩位，新人馬郁雯、張銘祐及康家瑋競爭激烈。馬郁雯昨與段宜康到富民路市場拜票，段表示，「她是最有機會替民進黨搶回第四席的人選」。正國會張銘祐昨與同門「師妹」板橋區議員山田摩衣車掃萬華，今也預計在廣照宮合體前內政部長林右昌。湧言會康家瑋今早將聯合劉品妡、深受婆媽喜愛的藝人李㼈，一起走訪東門市場拜票，接著車隊掃街爭取支持。

徐嶔煌今辦茶會 于北辰、周永鴻助陣

大安文山提名四人，兩位現任議員與四位新人競爭，此區同樣有堅派子弟兵陳聖文，並找來立委莊瑞雄助陣，強調「大安文山需要年輕、肯拚、有熱忱的新戰將！」財經專家徐嶔煌接連邀請立委王義川、沈伯洋到市場掃街，今天將辦開幕茶會，桃園市議員于北辰、台中市議員周永鴻及無任所大使劉柏君等人都將來助陣。

民進黨台北市議員初選，立法委員王世堅（左）昨陪同松山信義區市議員參選人呂瀅瀅（右）車隊掃街拜票。（記者塗建榮攝）

中山大同新人林子揚（中），找吳怡農陪同到濱江市場拜票。（記者董冠怡攝）

中正萬華張銘祐（左），找山田摩衣助陣。（記者董冠怡攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法