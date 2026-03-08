謝父曾反對選縣長 謝衣鳯︰願承擔責任

國民黨彰化縣長提名布局進入關鍵期，立委謝衣鳯表態參選，卻傳出長輩反對。謝衣鳯昨天受訪時表示，「沒有家長會願意讓子女承擔這麼重大的責任」，但她身為國家栽培的政治人才，願意承擔責任，為彰化努力。

藍營︰謝家要自己家族先整合好

國民黨中央十一日將召開中常會，有望通過第三梯次縣市長提名名單，副主席兼秘書長李乾龍透露，彰化縣提名「正在努力，逐漸明朗」，但他也說，「謝家要自己家族先整合好，家族沒有整合好，我們怎麼可以冒進」。

國民黨彰化縣黨部昨日於溪湖鎮黨部舉行新春團拜，縣長王惠美、立委謝衣鳯及其他縣長擬參選人，包括縣府參議柯呈枋、工策會總幹事洪榮章均出席。謝衣鳯重申參選決心，她強調，提名方式依黨內機制決定，可能透過協調或民調產生人選，她信心滿滿說，已有相關民調顯示，她的支持度領先。

媒體提問「謝父曾表示謝家人不參選縣長」。她說，「沒有一個家長會願意子女承擔選舉這樣重大的責任」，但她願意且勇於承擔這份責任。

柯呈枋表示，將參選到底，呼籲黨中央儘速啟動公平提名機制；洪榮章則強調以團結勝選為重，若中央賦予重任，他將全力以赴。

