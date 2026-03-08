為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    謝父曾反對選縣長 謝衣鳯︰願承擔責任

    2026/03/08 05:30 記者陳冠備／彰化報導

    國民黨彰化縣長提名布局進入關鍵期，立委謝衣鳯表態參選，卻傳出長輩反對。謝衣鳯昨天受訪時表示，「沒有家長會願意讓子女承擔這麼重大的責任」，但她身為國家栽培的政治人才，願意承擔責任，為彰化努力。

    藍營︰謝家要自己家族先整合好

    國民黨中央十一日將召開中常會，有望通過第三梯次縣市長提名名單，副主席兼秘書長李乾龍透露，彰化縣提名「正在努力，逐漸明朗」，但他也說，「謝家要自己家族先整合好，家族沒有整合好，我們怎麼可以冒進」。

    國民黨彰化縣黨部昨日於溪湖鎮黨部舉行新春團拜，縣長王惠美、立委謝衣鳯及其他縣長擬參選人，包括縣府參議柯呈枋、工策會總幹事洪榮章均出席。謝衣鳯重申參選決心，她強調，提名方式依黨內機制決定，可能透過協調或民調產生人選，她信心滿滿說，已有相關民調顯示，她的支持度領先。

    媒體提問「謝父曾表示謝家人不參選縣長」。她說，「沒有一個家長會願意子女承擔選舉這樣重大的責任」，但她願意且勇於承擔這份責任。

    柯呈枋表示，將參選到底，呼籲黨中央儘速啟動公平提名機制；洪榮章則強調以團結勝選為重，若中央賦予重任，他將全力以赴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播