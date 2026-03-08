中市長選舉 藍2將衝刺 綠何欣純趕場

國民黨立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔爭取國民黨台中市長提名，預計本月最後一週完成民調，兩人拚出線展開衝刺，江啟臣連辦多場千人見面會，昨在第二場重申五大施政目標，楊瓊瓔昨也行程滿檔，將辦萬人造勢，民進黨台中市長參選人、立委何欣純連趕十多場行程，持續爭取支持。

江啟臣辦見面會 楊瓊瓔行程滿檔

江啟臣昨日北屯區松竹寺展開見面會，現場擠進上千人，強調要為台中人圓夢，讓台中更有錢、更國際，「未來會比現在更好」，朝五〇〇萬市民前進，「台中市不一定是首都，但要打造全國最幸福的旗艦城市。」在地立委、議員全到齊相挺，國民黨立委陳菁徽、北市議員陳明賢也到場站台。

楊瓊瓔昨參加大雅小麥文化節，她說，大家都如火如荼，把握最後時間爭取支持，月底前她會依照自己選戰步驟，一步一腳印爭取選民支持，預計三月十四日與廿一日分別於大雅、太平舉辦萬人造勢活動。

何欣純喊出市長換欣、普發現金

何欣純則接連參加護理師公會活動等行程，她現場承諾照顧所有護理師福祉與權利，也到台中李氏宗親會獲得總統府資政李茂盛在會中相挺，何欣純並喊出市長換欣、普發現金、台中創新等口號，獲得現場認同。

