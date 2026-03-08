為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    《民進黨》中市議員初選月底辦民調 老將新秀拚出線

    2026/03/08 05:30 記者張軒哲／台中報導

    二〇二六縣市長、議員大選倒數不到九個月，台中市民進黨有三個選區將於本月二十三到二十九日那一週舉辦初選民調，目前各陣營動作加多加熱，老將拚連任，新人爭出頭。

    第二選區有婦保 男將3搶2

    第二選區（清水、沙鹿、梧棲）應選五席，民進黨目前在這區有二席，但下屆提名三席（含一席婦保），陳怡潔、林東誼加入戰局，現任楊典忠、王立任面對新人挑戰；但該區提名為二加一席，等同陳怡潔雖參加初選，但有婦保名額，楊、王與林三名男性互相競爭，僅二人能獲得提名，楊與王被迫提早佈局，勤於掃街或是站路口拜票，皆強調熟悉地方需求，能長期監督市府政策方向，力抗新人加權優勢，希望能續披綠袍再度連任。

    第5選區4搶3 現任戰女力

    第五選區（神岡、大雅、潭子）應選六席，綠營提名三席，老將蕭隆澤、周永鴻面對新生代女力陳映辰、林鈺梅挑戰，將透過初選決定勝負，形成四搶三。其中大雅區上雅里長陳映辰與民進黨前議員許水彬媳婦林鈺梅，兩名女將都是具有碩士學歷的年輕媽媽，陳參選過里長、林受限「政二代條款」，皆不符新人加權資格。

    第14選區 2人爭取一提名

    第十四選區（東勢、石岡、新社、和平）應選二席，綠營提名一席，現任蔡成圭宣布退休，石岡區九房里長張鴻斌與蔡其昌山線服務處主任詹智翔近期常在活動同場較勁，張鴻斌表示，長期擔任議員蔡成圭特助，想替山城爭取更多建設。詹智翔說，希望長輩得到更好照顧，農業發展升級，讓山城子弟回鄉打拚。

