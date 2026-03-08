現任閣揆相隔54年訪日 卓榮泰快閃東京巨蛋

行政院長卓榮泰（中）昨現身東京巨蛋，為台灣隊加油。（中央社）

行政院長卓榮泰七日現身東京巨蛋，為世界棒球經典賽（WBC）台灣隊加油。現任行政院長訪日為一九七二年台日斷交五十四年來的首例。卓榮泰上午抵達東京，晚間即返回台北，全程低調，保密到家，觀賽時僅由運動部長李洋、駐日代表李逸洋和中華職棒會長蔡其昌作陪。

台日早有默契 全程低調保密

世界棒球經典賽C組預賽，台灣隊昨天對上捷克隊，六局下半台灣隊大幅領先時，位於巨蛋三壘側及左外野下層看台的台灣球迷應援區，突然傳出「院長好」、「Team Taiwan」的呼聲，卓榮泰在運動部長李洋、駐日代表李逸洋的陪同下提早離席，坐在應援區的台灣球迷發現後發出呼聲。

據了解，卓榮泰快閃東京為台灣隊加油，日方早有默契、密而不宣。立委郭國文透露，台日規劃過程極其低調，日方由自民黨幹事長萩生田光一對接，我方窗口應是台灣日本關係協會會長謝長廷。李逸洋對此僅表示不便評論。

一九七二年台日斷交以來，台日之間維持「非官方關係」，因此雙方對高層互訪一直非常謹慎。二〇二二年七月時任副總統賴清德，閃電前來東京弔唁遇刺身亡的日本前首相安倍晉三，被視為台日外交的重大突破。

二〇二三年六月時任行政院副院長鄭文燦訪日四天，拜會包括自民黨副總裁麻生太郎、前幹事長甘利明等政界高層人士，被多家日媒稱為「一九七二年斷交後訪日層級最高的台灣政府官員之一」。

去年七月，外交部長林佳龍低調訪日，也是斷交以來首次訪日的台灣現任外交部長。外界也解讀，台日在中國的壓力下，建立「準官方外交管道」，是一大突破。

