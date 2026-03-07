為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    踹桌怒槓傅崐萁遭起訴 張峻：問心無愧

    2026/03/07 05:30 記者花孟璟／花蓮報導

    花蓮縣議會議長張峻去年因為傅崐萁在災區舉辦「馬太鞍重建座談會」，選擇性不讓抗議災民發聲，怒踹傅崐萁桌子被提告傷害罪，張峻昨收到起訴書，強調踹的是桌子、不是針對傅崐萁，是為了爭取災民發言權，更大酸「或許是傅崐萁脆弱的心靈受傷了」！

    花蓮地檢署主任檢察官廖榮寬說，傅崐萁在去年十月廿七日案發後到醫院驗傷，診斷證明是「左胸鈍挫傷」，並向地檢署遞狀提告張峻一般傷害罪，近日偵查終結，檢方綜合相關的錄影影片、監視器畫面，認為張峻踹桌導致桌子撞到傅崐萁，並造成傅的左胸鈍挫傷，至於張峻表示「他只有踹桌」檢方表示尊重，後續將進入司法程序。

    張峻說，傅崐萁辦重建條例舉座談卻採閉門會議，誰參加還要被篩選，身為議長、在地光復鄉選出的議員蔡依靜都沒受邀，因此他踹桌。然而全國民眾都可看到，他踹的是桌子，不是傅崐萁，目的是爭取災民最基本的發言權，因此他問心無愧、至今無悔。

    張峻猛酸，一向最會顛倒是非的傅崐萁，大概是「脆弱的心靈真的受傷了」，如果傅崐萁的內心有受到一點點的震動，希望他反省自己的作為，不要再把花蓮當自己家、不許批評的一言堂作風，會站在災民與鄉親身旁一起前行，為捍衛鄉親權益站出來。

