前藍委看「軍購3800億+N」提案 許毓仁：華府會認為國民黨不挺軍購

針對國民黨提出的三八〇〇億元軍購提案，前國民黨立委許毓仁表示，在可行性、技術操作與立法慣例上都有問題，華府若看到很容易得出的結論是「國民黨並不真正願意支持軍購」；且就他與華府人士的溝通與理解，美方並沒有接受這樣的提案，也不存在所說的任何默契。

陳永康稱支持外購項目

對美商購預算抵銷順差

曾擔任海軍司令的國民黨立委陳永康則對國防特別預算的規劃，提出四項主張：在對外採購上，全力支持軍售項目；若為商售管道，必須明列條件進行討論，例如商購預算應抵銷台灣對美的貿易順差額度；國內國防產業的發展應直接納入年度預算中；在完備採購程序與安全條件的前提下，政府相關預算的編列必須進行全般考量，致力將國內軍工產業與國外供應鏈相結合，藉此提升國內產業的競爭力。

許毓仁昨指出，分階段編列預算，等於是在向美方傳遞一個訊號：你先決定要賣我什麼，我到時候再準備錢，而且還希望能儘快交貨，「這在軍售實務上幾乎不可能」。在技術操作上，這種做法反而會讓國民黨陷入更不利的政治與制度處境；若先行編列三八〇〇億元，未來有新的軍購案時，立法院還要再重啟審查、重新編列預算、再進行內部協商與政治攻防，可能進一步延誤原本就已經拉長的交付期。這種做法是自己拿石頭砸自己的腳。

許毓仁強調，武器整建本來就是一個中長期、系統性的規劃工程，通常至少以五年為期，若採取這種分段、零碎、臨時性的預算模式，不但無法進行完整的長期規劃，也無法支撐整體戰略佈局。

許毓仁表示，在立法慣例上，過去沒有這種先分段、再斷續追加的做法，美方也未必會接受，更重要的是，華府會如何看待這個態度？軍售與貿易一樣，都是台美關係的重中之重。這不僅會大幅傷害國民黨與華盛頓之間的夥伴關係，也會對二〇二六與二〇二八的政治布局造成深遠不利影響，在公共論述上更容易被操作為「親共、反美、不願防衛台灣」，等於把球直接送到民進黨手上。

