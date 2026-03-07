為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    駁設執行年限形同擋軍購 馬文君：不是說2027就會打仗

    2026/03/07 05:30 記者劉宛琳／台北報導
    國防部長顧立雄昨受訪質疑，國民黨版軍購特別條例執行年限只到二〇二八年十二月卅一日，等同實質上封殺五項軍購案。國民黨立委馬文君回擊，民進黨不是說二〇二七年就會打仗，不是很急嗎？（資料照）

    國防部長顧立雄昨受訪質疑，國民黨版軍購特別條例執行年限只到二〇二八年十二月卅一日，等同實質上封殺五項軍購案。國民黨立委馬文君回擊，民進黨不是說二〇二七年就會打仗，不是很急嗎？（資料照）

    國民黨版軍購特別條例草案主張「三八〇〇億元」，國防部長顧立雄昨受訪質疑，草案執行年限只到二〇二八年十二月卅一日，等同實質上封殺五項軍購案。國民黨立委馬文君回擊，民進黨不是說二〇二七年就會打仗，不是很急嗎？那給近一年時間還交不出來，這說法不是很矛盾嗎？

    王鴻薇嗆顧立雄「自打嘴巴」

    馬文君表示，政府不是急迫需要彈藥的籌購嗎？因為這次美方賣我們的幾乎都是彈藥，這些都還沒有執行，為什麼國防部會認為不可行？到二〇二八還有近三年的時間，而且是我們急迫需要的，如果沒有那麼需要的話就編在年度預算，「部長覺得執行不完是認為美方無法提供這些彈藥嗎？」

    馬文君質疑，如果二〇二八無法執行完成，那為什麼要現在編？國防部應該先解釋今年到期的F-16V一架都沒來要怎麼辦？應該先想辦法解決這個問題；如果這個問題可以解決，後續彈藥都沒問題，這些彈藥反而是最簡單的，還是政府預估美方交不出來？顧立雄是在氣急敗壞什麼？這個說法根本不合邏輯。

    立委王鴻薇也說，二〇二八年底這個年限，就是要符合國防部及賴政府一直說要趕快加強軍購，中共隨時有可能來打台灣嗎？民進黨政府到底在拖延什麼？難道國防採購不緊急嗎？顧立雄的說法根本是自打嘴巴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播