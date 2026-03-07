駁設執行年限形同擋軍購 馬文君：不是說2027就會打仗

國防部長顧立雄昨受訪質疑，國民黨版軍購特別條例執行年限只到二〇二八年十二月卅一日，等同實質上封殺五項軍購案。國民黨立委馬文君回擊，民進黨不是說二〇二七年就會打仗，不是很急嗎？（資料照）

國民黨版軍購特別條例草案主張「三八〇〇億元」，國防部長顧立雄昨受訪質疑，草案執行年限只到二〇二八年十二月卅一日，等同實質上封殺五項軍購案。國民黨立委馬文君回擊，民進黨不是說二〇二七年就會打仗，不是很急嗎？那給近一年時間還交不出來，這說法不是很矛盾嗎？

王鴻薇嗆顧立雄「自打嘴巴」

馬文君表示，政府不是急迫需要彈藥的籌購嗎？因為這次美方賣我們的幾乎都是彈藥，這些都還沒有執行，為什麼國防部會認為不可行？到二〇二八還有近三年的時間，而且是我們急迫需要的，如果沒有那麼需要的話就編在年度預算，「部長覺得執行不完是認為美方無法提供這些彈藥嗎？」

請繼續往下閱讀...

馬文君質疑，如果二〇二八無法執行完成，那為什麼要現在編？國防部應該先解釋今年到期的F-16V一架都沒來要怎麼辦？應該先想辦法解決這個問題；如果這個問題可以解決，後續彈藥都沒問題，這些彈藥反而是最簡單的，還是政府預估美方交不出來？顧立雄是在氣急敗壞什麼？這個說法根本不合邏輯。

立委王鴻薇也說，二〇二八年底這個年限，就是要符合國防部及賴政府一直說要趕快加強軍購，中共隨時有可能來打台灣嗎？民進黨政府到底在拖延什麼？難道國防採購不緊急嗎？顧立雄的說法根本是自打嘴巴。

