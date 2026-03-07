新聞分析》在野黨假監督實暗算 矇騙美國

政院版與在野黨軍購條例版本比較

國民黨團版「國防特別條例」千呼萬喚始出來，但三八〇〇億的底牌一掀，卻比民眾黨版本更加危險。草案暗藏摧毀未來軍購的「地雷」：不僅硬性規定「見發價書（LOA）才能另提條例」，更將施行期限鎖死在二〇二八年。這擺明是藉程序之名，行封殺之實，意圖癱瘓賴政府未來三年的對美軍購。這種「表面監督、實質暗算」的行徑，坐實了美國國會議員的擔憂：在野黨正拿台灣國防安全玩火，只為向中共磕頭。

農曆年前，美國卅七名跨黨派眾議員致函立法院長韓國瑜等朝野政要，呼籲盡速通過跨年度的國防特別預算，以因應中共威脅並傳達強烈的自我防衛意志。當時，韓院長與副院長江啟臣於除夕發表共同聲明，承諾將此列為優先法案，一度讓預算過關透出曙光。

詎料，藍營這份號稱經「智庫」精算的版本，不僅犯下將「已列年度公務預算」項目重複納入的低級錯誤，更將建構「台灣之盾」的核心戰力大砍殆盡。包含AI輔助、先進C5ISR指管系統（如IBCS整合防空系統），以及後續已有眉目的愛國者三型增程型飛彈、NASAMS防空系統等關鍵項目，亦全數遭到排除。

最致命的，是藍營所謂「＋Ｎ」的第八條條文。草案規定未來軍購必須先取得美方「發價書」，行政院才能另提特別條例送審。國人必須看清這套話術：美方的發價書（LOA）絕非民間購物「先看再決定買不買」的報價單，而是台美歷經長年建案磋商（本案為二年），由我方正式提出「需求意向書（LOR）」並獲美國跨部門審核後，才會核發的「最終同意函」。要求「先看LOA再編預算」，完全違背國際軍售實務，更是設下永遠無法跨越的程序陷阱。

立委若要掌握軍購全貌，無論是透過國防部機密報告或要求國軍到辦公室說明，事實上皆易如反掌。國民黨從最初傳聞支持八千、九千億，最終卻端出三八〇〇億的極端閹割版，暴露其親美抗共黨魂早已消亡的事實。這份草案版本，正是其藉口民主監督、實質矇騙美國，最終只為迎合中共的政治縮影。

