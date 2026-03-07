新聞幕後》國民黨有人說謊

本週四，國民黨中央（見圖）與其立院黨團分別開了記者會，宣布黨版是三五〇〇億＋N，後來修正為三八〇〇億＋N，當天國民黨有人並放出國民黨已經與美方就黨版達成默契的風聲。（資料照）

記者鄒景雯／特稿

國民黨推出三八〇〇億＋N的國防特別預算版本，在整合黨內意見的過程中，發生「國民黨有人說謊」的驚天大瓜，更好笑的是，這件拙劣的手段，國民黨立委有人已經發現了。

今年二月五日，美國國務院在接受中央社查證時，明確表示，「已經向台灣方面清楚表達，美方歡迎台灣提出的四〇〇億美元（約新台幣一．二五兆元）預算」。

當時的背景是：民眾黨主席黃國昌批評AIT處長谷立言與華府的立場落差很大，指控谷過度介入台灣內政，因為谷公開支持為期八年、新台幣一．二五兆元的國防特別預算，黃國昌的意思是華府不是這樣，谷立言在配合行政院演戲，國務院因此做了事實的釐清。

本週四，國民黨中央與其立院黨團分別開了記者會，宣布黨版是三五〇〇億＋N，後來修正為三八〇〇億＋N，當天國民黨有人並放出國民黨已經與美方就黨版達成默契的風聲。

類似的戲碼再度演了一遍，AIT昨天在接受媒體查證是否與國民黨達成新的看法時，重申：「美國政府持續歡迎台灣宣布四〇〇億美元軍購特別預算。」很清楚的，這是民進黨政府的版本，不是國民黨的主張。美方的態度從頭到尾都沒有改變。

我們不好說國民黨說謊，但可以說國民黨內有人說謊，這個人代表性不低，於是多數國民黨立委都被唬住了，於是個個成了傀儡，全被拖著走。造成了記者會的局面。

不過，既然國民黨標榜從蔣總統開始，國民黨就跟美國有很好的關係，國民黨立委當然不乏有人事後可以自己去查證一下情況是否有變，相信國民黨現在不乏有人已經發現了「國民黨有人說謊」這個可笑的「挾洋自重」。

據了解，最早放出已經與美方達成默契的這名始作俑者，具有專業背景，但是相當支持鄭麗文主席，換了位子就換了腦袋，讓不少他過去的同僚都備感訝異。

