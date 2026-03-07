院版、藍版國防特別條例 付委審查

立法院院會昨通過，將院版國防特別條例草案及國民黨團版「強化國防及對美軍事採購特別條例草案」，交立法院外交及國防、財政兩委員會，與民眾黨團版「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」併案審查。（記者方賓照攝）

本會期外交及國防委員會 在野8席、民進黨7席

行政院提出規模一．二五兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，遭在野黨多次封殺，立法院院會昨通過，將院版國防特別條例草案及國民黨團版「強化國防及對美軍事採購特別條例草案」，交立法院外交及國防、財政兩委員會，與民眾黨團版「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」併案審查。

被封殺十次 院版終於付委

行政院會去年十一月廿七日通過預算規模八年一．二五兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」送立院審議，藍白以要求軍人加薪編入總預算為由，自去年十二月二日程序委員會首度封殺，三個月來在立法院會、程序委員會合計已十度封殺該案排入院會議程，無法付委審查。

在美國方面表達嚴重關切下，立法院二月廿四日開議，朝野黨團協商同意將院版國防特別條例草案及尚未提出的相關特別條例草案，都列入三月六日院會報告事項，並交外交及國防、財政兩委員會與民眾黨團版國防特別條例草案併案審查，均不提出復議。國民黨團五日召開黨團大會，拍板黨版國防特別條例草案，名稱為「強化國防及對美軍事採購特別條例」，匡列預算上限為三八〇〇億元，並授權國防部，未來如有其他對美軍購的必要，得再行提出「第二階段特別條例」。

行政院發言人李慧芝表示，政府經過長時間縝密專業的評估，提出國防條例及特別預算，同時兼顧打造台灣之盾、加速AI擊殺鏈，以及強化軍工產業供應鏈三大重中之重的項目，期待立院朝野黨團繼續展現對國軍的支持，展現對國家安全的支持。

國民黨團考量本會期將審查軍購特別條例及預算，重新安排外交及國防委員會名單。其中副院長江啟臣被轉到司法及法制委員會，加入立委牛煦庭、黃建賓，加上民眾黨立委王安祥，藍白共八席，民進黨則有七席。

民進黨新會期的外交國防委員會成員，除王定宇、陳冠廷、陳俊宇、羅美玲、林楚茵、沈伯洋外，新增王義川，共七席。

