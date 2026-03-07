為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    拒絕中國扭曲聯大2758號決議 捷克參院通過友台決議

    2026/03/07 05:30 記者方瑋立／綜合報導
    捷克參議院4日通過第173號決議，支持台灣有意義參與國際組織活動。決議還指出，聯合國大會第2758號決議並未處理台灣政治地位，也未提及台灣或台灣人民，拒絕相關內容遭到錯誤詮釋。圖為捷克參議院。（中央社）

    捷克參議院4日通過第173號決議，支持台灣有意義參與國際組織活動。決議還指出，聯合國大會第2758號決議並未處理台灣政治地位，也未提及台灣或台灣人民，拒絕相關內容遭到錯誤詮釋。圖為捷克參議院。（中央社）

    捷克參議院於當地時間四日通過最新友台決議，強烈拒絕中華人民共和國對聯合國大會第二七五八號決議的錯誤詮釋。捷克參院透過此項決議，明確表態支持台灣有意義參與國際組織，同時向國際社會示警必須高度警惕中國扭曲國際法的危險行徑。

    挺台有意義參與國際組織

    據官方新聞稿指出，聯合國大會一九七一年十月廿五日通過的第二七五八號決議具有明確的侷限性。該決議僅承認中華人民共和國政府為中國在聯合國的唯一合法代表，但內文「隻字未提台灣或台灣人民」，更未處理台灣的政治地位。捷克參議院強調，該決議並未確立中國對台灣的主權，沒有限制第三國與台灣發展雙邊關係的主權權利，更絕無賦予北京當局以武力威脅台灣的權力。

    決議並明確支持台灣有意義地參與世界衛生組織、國際民航組織以及國際刑警組織等機構。並強調，台灣海峽的和平穩定攸關國際安全與繁榮，任何對台封鎖行動都將嚴重破壞現狀，危及全球航運路線與供應鏈。

    提案人暨捷克參院外交、國防暨安全委員會主席費雪表示，參議院過去卅年來致力於發展與台灣的雙邊關係，如今通過的決議，立場與七大工業國集團及歐洲議會的共識高度一致。此決議正是建立在參院長期努力，以及議長韋德齊於二〇二〇年歷史性訪台的堅實基礎上。

    決議最後強烈呼籲捷克政府應透過外交部，在聯合國場域積極反制北京當局對第二七五八號決議的濫用；也建議政府進一步深化與台灣在研究發展、創新、新創產業、半導體晶片及安全事務等關鍵領域的實質合作。

