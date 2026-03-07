瘋經典賽》蔡其昌在賽場 柯建銘在議場 綠委22人缺席 表決懸殊

立法院昨處理政院版、國民黨版軍購條例付委議案，國民黨團祭出甲級動員，民進黨團僅乙級動員，最終表決結果票數懸殊。（記者方賓照攝）

第六屆世界棒球經典賽牽動朝野立院戰力！立法院昨處理政院版、國民黨版軍購條例付委議案，國民黨團祭出甲級動員，民進黨團僅乙級動員，最終表決結果票數懸殊，院會出席八十二人，國民黨、民眾黨表決人數五十三人、民進黨僅廿九人，票數懸殊，引發議論。

根據表決紀錄，廿二位未參與投票的民進黨立委包含張雅琳、邱志偉、林俊憲、鍾佳濱、賴瑞隆、蔡其昌、吳思瑤、李坤城、郭國文、吳沛憶、王義川、羅美玲、李柏毅、劉建國、吳琪銘、林宜瑾、許智傑、李昆澤、林楚茵、王定宇、邱議瑩、沈發惠。據悉，部分立委跑地方行程，部分立委則赴日為台灣隊應援。

尊重黨團成員赴日看球 僅發乙動

藍白昨在立法院院會挾人數優勢，首先通過同意行政院先行動支約七一八億元TPASS等卅八項新興計畫；接著提案譴責行政院長卓榮泰不副署案，表決結果，出席八十二人，五十三人贊成、廿九人反對。

民進黨團人士不諱言，內部曾盤點議案，「新興計畫動支案」已過一個月的協商冷凍期，可能表決，但仍尊重黨團成員赴日看球，僅發布乙動。依黨團強制動員辦法規定，黨團三長及不分區皆須出席院會，但總召蔡其昌及王義川、張雅琳、林楚茵、沈發惠、羅美玲等不分區立委皆未參與表決。該人士表示，按規定該罰款就罰款，將交由黨團紀律委員會處理。

沈伯洋看完首場隨即返台

出席院會後又飛東京應援

特別的是，立委沈伯洋前天在日本觀看台灣隊首場預賽後隨即返台，昨出席立法院會後，晚間又飛往東京應援。沈受訪說，為國家隊加油是天經地義的事情，現在比較麻煩的是國民黨提出「地雷條款」的軍購版本，這堪稱「賣國條款」；他說，「到底是出國比較重要還是賣國比較重要？」大家應該關心的是賣國條款的出現。

黨內人士私下談及，前總召柯建銘時代不會出現這種狀況，蔡其昌身兼黨團總召與中華職棒會長，在決策上理應審慎，昨天表決看到藍綠懸殊票數，難免引起議論。

