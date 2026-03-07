白營譴責卓揆不副署 逕付二讀

立法院民眾黨團昨於院會中提出「譴責行政院長不副署」案，藍白並挾人數優勢以贊成五十三票、反對廿九票表決通過，逕付二讀交付黨團協商。（記者方賓照攝）

立法院院會日前通過不當黨產條例法等三項修法，行政院四日指其內容皆嚴重悖離憲法原則，甚至為特定個案量身打造果，行政院長卓榮泰基於憲法賦予閣揆副署權，決定不予副署。立法院民眾黨團昨於院會中提出「譴責行政院長不副署」案，藍白並挾人數優勢以贊成五十三票、反對廿九票表決通過，逕付二讀交付黨團協商。

民眾黨團提案指出，卓榮泰自就任以來，面對立法院三讀通過的立法院組織法、衛星廣播電視法、政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例等修法案，屢屢展現「不副署、不公布、不執行」的怠惰態度。在賴清德總統與卓榮泰主導下，行政權恣意否決代表民意的立法權，將自身推向不受監督的絕對權力，破壞權力分立與制衡的民主原則，造就台灣民主史的巨大危機。

提案表示，依憲法，三讀通過的法律若遇窒礙難行，行政院依法僅能提出覆議；覆議未獲通過即應依法執行，此乃憲政運作基本秩序。然卓榮泰竟一再跨越憲法紅線，逕行以「不副署」之名，行實質否決法律之實。當行政權可無視國會決議、拒絕依法行事，此等行徑若非獨裁，何謂獨裁？

提案指出，要求賴總統與卓榮泰院長應立即停止違法濫權『不副署、不公布、不執行』的行徑，回歸憲政運作之基本秩序」。

