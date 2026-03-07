卡總預算 又要救TPASS》動支新興計畫案 54：29 立院表決通過

藍白持續封殺今年度中央政府總預算案，卻又在立法院院會通過同意先行動支其中TPASS等38項新興計劃、718億元預算。（資料照）

今年度中央政府總預算案持續遭藍白兩黨立委「卡案」，迄今立法院尚未審查，受到地方政府壓力，藍白另提新興計畫動支案，建請立法院同意先行動支其中卅八項新興計畫、七一八億元預算，昨於院會以五十四票贊成、廿九票反對表決通過。立法院長韓國瑜宣布，一一五年度總預算案中具有急迫性及攸關重大民生的新增新興資本支出及新增計畫，立法院同意先行動支。

政院：這樣的動支案 無前例

行政院發言人李慧芝表示，這樣的動支案並無前例，尤其新興計劃及新增項目有急迫性需求，呼籲立法院朝野黨團，儘速展開總預算的實質審查。

請繼續往下閱讀...

卅八項新興計劃包括TPASS，由於之前TPASS是編列在特別預算，今年開始改由公務預算撥款，屬於新興計畫，而TPASS預算是由中央及地方共同負擔，地方政府每三個月向中央政府請款，所以TPASS補助三月即將斷炊，由於攸關百萬通勤族，行政院面臨藍白提出新興計畫是否執行的壓力，據了解，對於是否執行，府院高層尚未決策，今年是地方選舉年，也讓執政團隊左右為難。

行政院去年八月十九日將今年度中央政府總預算案送到立法院，但受到在野持續阻擋，至今逾六個月未能付委審查，藍白一月十六日在立法院會提出一一五年總預算案新興計畫動支案，促請立法院同意動支涵蓋少子化生育補助、TPASS、治水防洪等卅八項新興計畫預算，逕付二讀交付協商。藍白兩黨團昨天在院會表決通過。

提案指出，一一五年度中央政府總預算案，行政院違法拒不編列以志願役軍人加薪及警消退休金替代率提高的預算，不但至今未提出其他替代方式，甚至以毀憲亂政的手法企圖閹割多數民意，頻頻散布不實言論造成社會對立，實不足取。

提案表示，我國預算程序有「不關門機制」的設計，預算法第五十四條定有明文。建請院會作成決議：「一一五年度總預算案中，具有急迫性及攸關重大民生的新興資本支出及新增計畫，立法院同意先行予以動支。」俾以補救行政院怠於推動政務，消極不作為之行徑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法