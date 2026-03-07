海馬士發價書也到了 綠籲：速做決議授權先行

除三項軍購外，國防部長顧立雄昨透露，第四項「海馬士多管火箭系統」發價書亦已收到，期盼立法院將五大案項「一體授權」。（資料照）

政府提出八年期、暫匡一．二五兆元國防特別預算，惟其法源依據「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」遭在野黨立委杯葛，導致美方已送達之拖式二B飛彈、M109A7自走砲及標槍飛彈等三項軍購發價書（LOA）恐於十五日到期。國防部長顧立雄昨透露，第四項「海馬士多管火箭系統」發價書亦已收到，期盼立法院將五大案項「一體授權」；民進黨立委沈伯洋呼籲，朝野既有共識應儘速決議授權國防部先行簽署。

顧盼五大案項「一體授權」

面對軍購發價書即將過期，民眾黨團昨順應顧立雄要求，提案先授權國防部簽署M109A7自走砲、拖式飛彈及標槍飛彈等三案發價書，並經院會同意逕付二讀待黨團協商。顧立雄答覆民眾黨立委王安祥質詢時也透露，我方已收到海馬士精準打擊系統的發價書，由於並未被列入民眾黨提案，籲請立法院同意將包含前述四項及ALTIUS無人機合計五項特別預算案項「一體授權」簽署；王安祥對此表示，希望盡力協助，讓國軍儘快取得軍購項目。

請繼續往下閱讀...

沈伯洋受訪說，民進黨先前即主張由國防外交委員會先行授權，民眾黨此次應是感受到民意壓力，進而順應顧立雄之請求；若無意外，預期三黨能儘速作成決議。

沈伯洋說，台美軍購屬於國對國的「軍售（FMS）」，而非一般「商售」，因涉及敏感武器與機密，須由美國政府出面擔保。若將外交與軍事磋商細節全面公開，中國勢必對相關廠商或第三國施壓，導致台灣買不到武器。

沈伯洋批藍延宕軍售

「跟賣國沒兩樣」

沈也示警，國民黨提出的法案版本暗藏「地雷」，要求必須先取得發價書，才能提報條例與預算；但實務上發價書並非前期報價單，不可能在初期就取得。此舉是故意錯置軍購順序，將導致台灣未來面對美國新一波軍售時，面臨無限期延宕，這種作法「跟賣國沒兩樣」，實質上就是把延宕軍購當作籌碼，送給中國國家主席習近平在「川習會」上發揮，目前在野黨的拖延戰術，某種程度上已經成功。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法