M109A7自走砲等3項對美軍購發價書三月中旬到期》民眾黨團提案授權政院先簽署 逕付二讀

美國國務院去年底公告對我八項軍售，其中五項納入一．二五兆國防特別預算的軍售案中，有三案發價書將於三月中旬到期，逾期恐使全案失效。立法院民眾黨團昨於院會提案，針對簽約期程屆至之前尚未完成相關預算的審議，授權行政院先行與美方簽署發價書，保障國家戰略利益，但行政院應於簽署後即刻向立法院提出完整相關武器交貨期程報告。該案依黨團共識，逕付二讀交付協商，由民眾黨團負責召集協商。

針對美對我三軍售發價書效期將屆，國防部長顧立雄日前表示，考量預算編列恐趕不及，盼立法院能在預算通過前，先行授權國防部與美方簽署發價書，避免建軍進程因程序延宕而被迫取消或重啟，呼籲朝野理性面對敵情威脅。

立法院院會昨將朝野提出的國防特別條例草案付委審查，民眾黨團提出「行政院應與美方簽署發價書」案，列入立法院會討論事項。提案指出，若美方發價書明文公布的拖式、標槍飛彈續購及M109A7自走砲等三項對美軍購案簽約期程屆至之前尚未完成相關預算的審議，授權行政院先行與美方簽署發價書（LOA），以保障國家戰略利益。

提案表示，行政院應於簽署後應即刻向立法院提出完整相關武器交貨期程報告，回歸審議常軌，履行行政院於預算編列前後完整說明的義務，不得再以「國家安全」為名，規避民主審議與理性監督。會議主席、立法院長韓國瑜表示，該案依黨團共識，不說明及發言，並不表決，逕付二讀交付協商，並由民眾黨團負責召集。

