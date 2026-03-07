為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    罷免連署造假 台中國民黨34人一審都判有罪

    2026/03/07 05:30 記者陳建志、蘇孟娟、蔡淑媛／台中報導
    台中國民黨「偽造連署」昨宣判，34人皆判有罪，台中市黨部書記長陳劍（左）、第一組總幹事伍康龍（右）都判有罪，緩刑5年。（資料照）

    國民黨為反制公民團體發起的大罷免，於去年二月發起罷免民進黨立委蔡其昌與何欣純，卻偽造抄襲黨員名冊共四二五八份，台中地檢署起訴國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒、第一組總幹事伍康龍等卅四名黨工，台中地院審理時卅四人都認罪，昨天宣判卅四人都判有罪，其中卅二人獲緩刑，僅買姓、周姓被告未獲緩刑。

    34人全當庭認罪 盼能從輕量刑

    國民黨台中市黨部主委蘇柏興表示，尊重法院判決，會了解涉案黨工是否想上訴，對於支付公庫的罰金，「黨部會想辦法募款代付」。

    民進黨立委何欣純也表示，尊重法院判決；台中市議員陳俞融、林德宇則認為，連署造假不是小事，國民黨面對司法判決，應誠實反省、向社會道歉。

    陳判刑1年半 伍判刑1年8月

    台中地院開庭審理時，卅四人都當庭認罪，希望能從輕量刑，爭取緩刑的機會。台中地院昨天進行宣判，卅四人都判有罪，陳劍鋒、伍康龍等卅二人獲得緩刑，陳劍鋒依個人資料保護法二罪判一年六月、三月，褫奪公權二年、緩刑五年，並須支付公庫廿五萬元；伍康龍二罪判一年八月、三月，褫奪公權二年、緩刑五年，並須支付公庫卅萬元。

    至於未獲緩刑的兩人，台中地院表示，買男因先前下載兒少影片違反兒童及少年性剝削防制條例案件遭判處有期徒刑在案，周男則因另有案件審理中，因此不給予二人宣告緩刑。

