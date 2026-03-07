藍版國防條例限期至117年 顧立雄：實質封殺對美5大軍購

國防部長顧立雄指出，國民黨版國防特別條例草案形同實質封殺五大軍購案。（記者方賓照攝）

行政院版及國民黨版國防特別條例草案昨在立法院會付委審查。國防部長顧立雄指出，國民黨版設定新台幣三八〇〇億元上限、並無「加N」概念，還納入已列公務預算的項目，執行期限更實質封殺海馬士等五大軍購案，將導致國防韌性與聯合作戰能力出現重大缺口，盼朝野理性審查。

國民黨提案者 不了解軍購程序

立法院會昨天進行施政總質詢，顧立雄會前受訪指出，國民黨版並不存在所謂「三八〇〇億加N」概念，因為該草案明定，若要增加軍備須另提特別條例。包括AH-1W直升機零附件、魚叉飛彈可修件檢修等項目，早已編入公務預算，該草案還將其寫入特別條例，顯示提案者不了解軍購程序，也可能未參與先前的專案報告。

整體防衛作戰能力 現重大缺口

顧立雄強調，行政院所提一．二五兆元版本，獲美國政府與國會的肯定，透過軍購、商購和委製等三個項目，獲得整體防衛作戰能力，缺了任何一塊都會產生重大缺口；盼朝野共同支持國防預算，一起理性面對、合理審查。

關於執行期限，顧立雄說，國民黨要求執行期限只到一一七年十二月卅一日，包括精準火砲、海馬士多管火箭、拖式飛彈、標槍飛彈、反裝甲無人系統，若要求在此期限前全數交運完畢，形同實質封殺這五個案子，因為不可能執行。

顧立雄答覆民進黨立委范雲質詢時也提到，若軍購項目無法在國民黨版草案期限內獲得，等同無效；即使是美國已知會國會的項目，在執行上也不可能，「這條例等同實質上、全面地擋住我們特別預算建立整體戰力的可能性。」

