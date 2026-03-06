國民黨版軍購定調》藍委：有發價書才能列條例 金額不是重點

國民黨立法院黨團昨日召開「支持對美軍購，捍衛國家安全」記者會，書記長林沛祥（中）、立委王鴻薇（左）、馬文君（右）出席。（記者羅沛德攝）

國民黨團大會昨天開會討論國民黨智庫版的三五〇〇億元軍購特別條例，最後提出預算上限三八〇〇億元的黨團版本。會中多位立委對智庫版的「懲罰條款」很有意見，甚至批評智庫條文寫得很爛，最後拿掉懲罰條款。國民黨立委表示，沒大幅增加預算金額的原因是，大家有強烈共識要有發價書才能列條例，因此最後金額不是重點。

批智庫版「懲罰條款很智障」

據了解，會中有三、四個立委對智庫的懲罰條款很有意見，直言「懲罰條款很智障，哪有在懲罰美國國防部、誰理你？」有立委批評，智庫真的寫得很爛，法律條文很不專業，連標點符號都有問題，質疑是不是因為版本太爛才遲遲不拿出來，這已經不是金額多少的問題了。

立委徐巧芯則表示，黨團大會討論建立在智庫版本上，有微幅調整，黨有強烈共識一定要有發價書才能列進條例，若接下來有第二批，也可另立條例，這是黨的原則，在原則下思考怎麼符合對內對外平衡。

雖曾提出八千億版本，但徐巧芯說，她覺得數字不是重點，對美採購用特別預算，對台採購回歸常態，軍購用FMS，商購黨不支持，不要排擠民生預算，大家算是有共識，經過一陣子，國際情勢明朗後，只是過程上的區別，結論會差不多。

有國民黨立委表示，討論完條文後，有談到到底要多少金額及原則是什麼，最後沒有增加金額的原因是，大家有共識要依發價書編列，如果美國已經有發價書就可再提出。該立委坦言，官方文件上只有一一〇億美元而已，想支持增加金額的人，看到帳面沒東西，也很難反駁反對派的人。

鄭稱支持黨團自主 又強調黨有立場

國民黨主席鄭麗文昨至苗栗縣參加新春團拜，被問及國民黨立院黨團開會討論黨版軍購特別條例時，她強調支持黨團自主，而軍購案事關重大，國民黨當然有立場，原則必須堅守。

由於徐巧芯前天稱仍未看到國民黨智庫版本，引起前中廣董事長趙少康批評智庫不能取代立院黨團，「太不像話」、「不可思議」。鄭麗文被問及此事時表示，對美軍購事關重大，國民黨跟黨團一定會充分溝通。

鄭麗文指出，她在中央黨部對軍購案召開過多次的研討會議溝通，包括國防外交委員會的委員，她也與徐巧芯至少溝通過兩次；對於對美軍購的重大國防事務，國民黨內的溝通協調一直順暢進行，也積極向過去長年負責對美軍購的退休將領請益。

對此說法，徐巧芯回應，「尊重黨中央」。

國民黨強化國防及對美軍事採購特別條例草案重點與爭議

