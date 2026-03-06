焦點評論》3800億 擺明北京版本？

宣稱「鄭習會」大大加分的國民黨主席鄭麗文，是目前國民黨對中共最有「期待」的人。圖為鄭麗文昨至苗栗縣參加新春團拜，被問及國民黨立院黨團討論軍購特別條例版本時強調支持黨團自主。（記者蔡政珉攝）

記者鄒景雯／特稿

國民黨中央昨天下午臨時修正，確定三八〇〇億的國防特別預算草案，相對行政院版的一．二五兆規模，刪減幅度依舊極大，甚至低於四〇〇〇億民眾黨版本，這個版本與其說是國民黨版，會不會更像是北京勉強同意的共產黨版本？

堂堂一個國會多數黨，居然在預算研商的敏感時間，出現所謂的國民黨重要金主，出面約集國民黨黨團重要成員，說明為什麼要支持黨中央版本的理由，雙方不合理的舉措，非常啟人疑竇。

中國反對美國對台軍售，是習近平當面跟川普關切的事項，這是公開的事情。北京最近透過國台辦傳達給藍營的訊息很清晰，至少有三件事情有會傷害國共互信，一是所謂一攬子全收美國武器項目的九〇〇〇億版本，二是軍系出身的立委多場合公開表達支持台灣國防部提出的版本，三是地方重要諸侯串連公職接連提出討好美國，討好賴清德，跟黨中央唱反調等等，這些國民黨內部的「雜音」，有求於北京的人，勢必就需要去收拾，宣稱「鄭習會」大大加分的鄭麗文，是目前國民黨對中共最有「期待」的人，她的堅持與決策的成分是什麼？

歸納北京近期釋出的訊息，無論「版本」是什麼，說穿了就是三個「不得」：不得有破壞台海戰略態勢的武器，不得有任何涉及與美國等他國分工或聯合製造，不得藉此放大台灣國防工業量能。可以預見可能的變相杯葛手法包括，透過議事技巧、「無限制演講」、提出階段性版本等，都會是推遲審議的方式，國人必須密切注意。

根據前述的「不得」，可能被波及的包括：「台灣之盾」飛彈防禦系統，這會破壞當前導彈、遠火對台獨的嚇阻能力；阻止或刪減「海馬士」套數、彈種、可能的延伸性：企圖把無人機系統、反無人機系統快速到位的建置；以及任何搞「聯合生產」、「分工製造」等擴大製造與研發量能的計畫等等。

昨天國民黨幾個小時內把三五〇〇億改為三八〇〇億，其草率至此暫且不談，只納入美國去年十二月中宣布對台軍售的M109A7自走砲等八項，且反對商售（DCS）項目，等於七大項只給五項半，已有專家指出，國民黨捨棄台灣急需的整體防空關鍵IBCS作戰系統，也沒有把精準打擊飛彈PrSM列入，影響不對稱作戰的建構，更沒有提升整體作戰指揮能力的AI輔助與C5ISR系統，將傷害國軍強化台海防衛作戰必須在未來八年內建構的關鍵戰力。

一．二五兆特別預算是台美兩國協商後的產物，國民黨中央以菜市場喊價的水準在就地打滾、胡攪蠻纏，這到底是誰的意思？

