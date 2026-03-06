國民黨版軍購定調》卓揆：1.25兆須一次到位 不容打折

行政院長卓榮泰昨天下午到花蓮長春祠視察太魯閣復原進度，針對國民黨版軍購案3500億+N，強調預算不能打折，應一次到位。（記者花孟璟攝）

行政院版國防特別預算共一點二五兆元付委審查前，國民黨團定調自家軍購案的最終版昨天定調，共識「三五〇〇億＋N」（國民黨之後修正為三八〇〇億），行政院長卓榮泰昨抨擊，預算編列不應採取逐次加碼的不確定方式，並以蓋房子為例，不能先蓋一部分再加碼，國防建設需要整體規劃，必須一次到位。

總統府：盼立院今讓政院版付委

總統府發言人郭雅慧昨晚回應說，讓國家有最好的安全保障，是朝野的共同責任，強化國防不能打折扣，否則將延緩建軍期程，讓台灣的安全蒙上不必要的風險，也期盼立院依協商結果，今天讓政院版本付委。

請繼續往下閱讀...

卓榮泰：國防建設需要整體規劃

卓揆昨天到花蓮視察，被媒體問到國民黨的軍購方案採三五〇〇億＋N方案，卓榮泰說，再一次誠懇希望立院在野黨團，儘快將行政院一點二五兆的軍購特別條例付委並審議，因為這是經過國防專業縝密規劃而來，考慮到國防的需要，更考慮到國家財政年度的規劃。

「很少看到有任何預算編列是用『多少錢＋N』的方式來進行」！卓榮泰說，這完全是不確定性，如果政府今天要蓋一二Ｏ坪的房子，卻只能先蓋卅坪，以後再加N慢慢蓋，那地基怎麼打？內部的空間怎麼規劃？生活的機能怎麼配置？這完全沒有辦法達到國防整體規劃的目的。

卓榮泰表示，行政院強化國防韌性對稱戰力的作戰特別條例預算，針對國防的需要絕對是整套的，尤其是賴清德總統一再強調三個目標必須同時存在且全面達成，包括台灣之盾、利用AI高科技強化擊殺鏈、發展軍工產業，讓在地產業全速加入等。

卓榮泰強調，一點二五兆特別預算條例應該是整體的，不容打折。行政院仍會誠懇地拜託立法院能夠審議並通過預算，盡速讓預算派上用場，以維護國家的恆久安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法