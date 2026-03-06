中國人大開幕》中國今年軍費總額8.8兆 是台灣11倍

中國全國人大會議昨日在北京開幕，今年中國國防預算增加七％，總額達8.8兆新台幣，是台灣11倍 。國務院總理李強並強調，「堅決打擊台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉，促進祖國統一大業」。（路透）

中國第十四屆全國人民代表大會第四次會議昨日在北京舉行開幕式，二〇二六年中國國防預算增加七％，總額達到一兆九〇九五億元人民幣。在涉台方面，國務院總理李強聲稱，「要深入貫徹黨解決台灣問題總體方略，堅持一個中國原則和九二共識，堅決打擊台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展，促進祖國統一大業」。

中國國防預算年增7％、6000億軍費 陸委會：台灣要加緊趕上

陸委會發言人梁文傑對此表示，中國公布的國防預算約一‧九兆人民幣，約八‧八兆新台幣，是台灣的十一倍，也比二〇二五年「增加」七％，約增加新台幣六〇〇〇億。最近台灣在吵的國防特別預算是八年一‧二五兆，一年才增加一五〇〇億元，反觀中共一年就增加六〇〇〇億元，規模相差太多，就算不能齊頭並進，台灣也要加緊趕上才行。

李強：堅決打擊台獨勢力 促進統一大業

李強昨在全國人大會議發表政府工作報告，他表示，新的一年「我們要深入貫徹習近平強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，堅持黨對人民軍隊的堅決領導」，全面深入貫徹「軍委主席負責制」，繼續打好建軍一百年奮鬥目標攻堅戰，紮實推進建軍備戰，提高捍衛國家主權安全，發展利益的戰略能力，協力推動跨軍改革。各級政府要大力支持國防和軍力建設，鞏固軍政和軍民團結。

針對台灣的部分，李強說，「我們要深入貫徹黨解決台灣問題總體方略」，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，「堅決打擊台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉」，推動兩岸關係和平發展，促進「祖國統一大業」。

中國「兩會」預計審議通過「十五五規劃綱要草案」。有關兩岸部分，第六十章標題設為「推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業」，內容提到要堅持「一個中國原則」和「九二共識」，深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅決打擊台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定，牢牢把握兩岸關係主導權主動權，增進兩岸同胞福祉，堅定守護中華民族共同家園。

