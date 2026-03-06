藍營堅持「見發價書才審」 學者：拖延軍購時程

國防安全研究院所長蘇紫雲。（資料照）

國民黨版軍購特別條例草案擬將政院版一．二五兆元預算上限，大幅縮減至以美方去年底公布的八項軍售為主、總額約三千八百億元的第一階段預算，並明定須待美方正式發出「發價書（LOA）」後，立法院才排案審查後續預算。專家認為，在野黨此舉凸顯對台美軍購機制的嚴重誤解，不僅與友盟「加速對台軍售」政策方向背道而馳，更恐因內部政治角力產生致命的「預算空窗期」，嚴重衝擊我國建軍備戰時程。

誤解軍購流程 恐致預算空窗期衝擊戰備

軍購並非如一般商業採購「見單才買」。國防安全研究院所長蘇紫雲點出，在看到發價書之前，台美雙方早就必須歷經一套綿密且科學的建軍程序。以申請國（台灣）而言，必須經歷五大步驟：首先是中長期的威脅評估，接著進行作戰需求分析，隨後展開裝備相容性的系統分析，再來是衡量國家財政的財務分析，最後才是由國防部向美國在台協會（AIT）提出正式的「意向書（LOR）」。

蘇紫雲進一步說明，美方收到意向書後，同樣有五大審核步驟，包含國務院跨部會評估、印太司令部區域安全評估、廠商到價確認，最後才是國會同意與知會。甚至在這些步驟之前，雙方還會透過蒙特瑞會談或華美軍事會議進行概念交換。「這是一個完整的磋商過程，絕非等到發價書出來才開始作業」，蘇紫雲強調。

國防院博士副研究員舒孝煌也指出，在拿到發價書之前，我方與美國必然有長期的磋商談判，美方會明確告知哪些裝備可售、哪些不需要，最後才會提供正式報價單以確認增減項目與最終價格。舒孝煌強調，雙方坐下來談清楚作戰需求與戰力提升的意義，才是對國安有助益的重點。

提拉艦案杯葛 學者批：拿明朝劍斬清朝官

針對在野黨聲稱「商購」或「國防自主」可能重演過去拉法葉艦弊案疑慮，蘇紫雲直言這是「因噎廢食」，更是「拿明朝的劍斬清朝的官」。他解釋，國防部提出特別預算，目前匡列一．二五兆僅是預備金的概念，未來每一筆支出仍須向國會報告並受委員會專業審查。此外，國際透明組織早已將台灣的國防廉政列為世界第二等級的「低風險級」，與德國同級甚至優於新加坡，以舊時代弊案為由杯葛預算，難以說服國人。

軍事專家諸葛風雲直言，國民黨此舉形同用行政程序在刻意卡關國防進度。若依循在野黨「見單才審」的模式，當美方終於完成繁瑣的跨部會審查、準備發包生產時，台灣卻仍在立法院苦等排案，平白增加的數個月空窗期，極可能讓我國錯失在美國軍工廠的關鍵生產排程，導致交貨時間大幅延宕。

國防安全研究院學者舒孝煌。（資料照）

