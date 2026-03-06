《迎婦女節挺女力》何欣純拋婦女政見 助安心工作生育

民進黨性別平等事務部頒贈包子、粽子，挺台中市長參選人何欣純（右三），祝福市長選舉「包中」。（記者廖耀東攝）

配合國際婦女節到來，民進黨性別平等事務部「姊妹回娘家—挺Women的歌」活動，全國首發場五日在民進黨台中市長參選人、立委何欣純市政辦公室推出，何欣純拋「挺女力」婦女政見，將提高女性勞工健康檢查補助及生育津貼加碼、公托加倍，讓女性安心工作及生育下一代。

民進黨性別平等事務部藉活動廣邀地方婦女團體及姊妹會代表參與，以音樂為媒介，鼓勵並凝聚女性參與公共事務的力量，為年底選舉暖身，吸引逾百人參與；民進黨秘書長徐國勇也獻唱挺何欣純，肯定她選情一路攀升，有信心把台中贏回來。

何欣純則發佈「挺女力」市政願景，提出「提高女性勞工健康檢查補助」，讓女性能更安心照顧自身健康，另喊出生育津貼加碼；她另指出，中央推動「〇到六歲國家一起養」政策已逐步建立制度，台中應進一步解決年輕父母找不到公立托嬰中心、名額患寡又患不均的困境，主張擴大增加〇到二歲公托名額，改善各區托育資源不均問題，助年輕家庭安心生養下一代。

此外，何欣純也再強調，市府日前宣布補助公立國中小學營養午餐免費政策，私立僅弱勢學生有補助，她主張應進一步到位，將推動「不分公私立學校全面免費」，讓所有孩子都能獲得公平照顧，讓台中真正落實照顧下一代。

