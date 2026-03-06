為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    李四川3/10離職 拚戰新北市長

    2026/03/06 05:30 記者何玉華、黃子暘、賴筱桐／綜合報導

    台北市副市長李四川在完成北市府與輝達的地上權簽約案後，宣布請辭，將在三月接受國民黨徵召，投入新北市長選戰。台北市長蔣萬安昨表示，已批准李四川三月十日離職，並說「雙北合作就是給川伯最好的禮物」。

    民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧回應，她宣布投入新北市長選舉已五百多天，是第一位提出競選主軸和政見的參選人，也是唯一一位過去十年都和新北市民一起推動城市成長和進步的參選人。

    蘇巧慧表示，她已提出「六大福利政見」，希望減低家庭照顧負擔，未來將陸續推出更多青年、產業和交通等政策，提升新北競爭力，讓新北各區從衛星變成一顆顆閃耀的繁星。

    新北市副市長劉和然先前爭取國民黨提名參選下屆的新北市長，經新北市長侯友宜協調，他已表態支持台北市副市長李四川出戰，近期有不少人勸進劉和然，返回故鄉彰化參選縣長。

    劉和然表示，感謝前輩厚愛及彰化鄉親提攜，目前新北正處於轉型關鍵期，市長交付使命、市民對各項建設的期待，還有即將接棒衝刺的戰友們，都讓他深知「我的戰場，就在新北」。他會帶著來自家鄉的祝福，繼續在新北努力，守護好全台灣最大的城市，讓新北的進步成為彰化的後盾，這是他報答故鄉另一種、也最踏實的方式。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播