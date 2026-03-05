爭藍營台中市長提名》楊瓊瓔將辦萬人造勢 江啟臣辦見面會

立委楊瓊瓔(中)出席大雅區橫山里守望巡邏汽車交車典禮，會前受訪。（記者張軒哲攝）

立委楊瓊瓔與立法院副院長江啟臣競逐國民黨台中市長提名，國民黨中央黨部擬於三月廿五日至卅一日完成民意調查作業，兩人拚出線，楊瓊瓔四日表示，預計在三月十四日與廿一日分別於大雅、太平舉辦萬人造勢活動，江啟臣則在各區域舉辦三場大型見面會，爭取民眾支持。

國民黨中央黨部月底完成民調作業

針對民眾黨立委陳清龍日前喊話「豐原人挺豐原人」，媒體詢問是否「藍白合」挺江啟臣，楊瓊瓔表示，當地挺當地是正常現象，自己的選區也是里長跟議員相挺，民眾黨主席黃國昌與創黨主席柯文哲都提過，等藍營台中整合成功，再談藍白合；楊瓊瓔說，月底前她會依照自己選戰步驟，一步一腳印爭取選民支持肯定，預計三月十四日與廿一日分別於大雅、太平舉辦萬人造勢活動，搭配站路口跟宣傳車拜票，爭取勝選。

請繼續往下閱讀...

江啟臣繼一日於豐原舉行大型見面會之後，七日北屯松竹寺、十四日南區醒修宮、廿一日南屯水安宮舉辦見面會；江啟臣指出，作為打造台中旗艦城的核心架構，包括以旗艦城為願景，規劃台中為亞洲新核心、世界新都心兩大定位，並以安全、安定、安心三個目標作為城市治理基本尺標，讓市民真正安養樂活、安穩宜居、安居樂業。

立法院副院長江啟臣一日於豐原舉行大型見面會之後，支持者站台力挺。（記者張軒哲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法