擋院版軍購 國安官員：北京祭上中下策

上策：全部擋下 中策：弱化關鍵項目 下策：川習會後才過

行政院版國防特別條例草案自去年提出後，藍白兩黨在立法院擋了三個多月，日前朝野協商終於同意在明天院會付委審查，國民黨團也將在今日召開黨團大會討論確認黨團版。國安官員認為，此次特別預算攸關提升台灣的不對稱戰力，中共伺機強力干預，為因應台灣內部局勢變化，並有上中下策阻攔。上策是全面擋下；如果不行，也要能拿掉或弱化關鍵項目；倘若最後要處理，在時機上，也要於「川習會」後才能通過。

藍白都是大打折扣版

扼殺國內投資與生產

國安官員指出，政府提出八年一．二五兆元的國防特別條例草案，經十個月的評估討論，與印太友盟溝通。從品項規劃到作戰需求，都有其完整性。加上此案加速提升不對稱戰力，包括建構台灣之盾，可抵禦共軍的威脅，中共因而想方設法阻攔。

國安官員指出，北京先前利用國民黨中央想推動「鄭習會」，特別預算案因而被拖了三個多月，但因美國敦促台灣強化自我防衛，不滿台灣在野黨一直擋軍購，使得藍白兩黨必須調整作法。民眾黨團提出四〇〇〇億元版本，國民黨團也預定今天端出三五〇〇億元＋N草案，所以現已進入另種形式，也就是會有特別條例，卻被「打大折扣」。

而據指出，北京也曾向台灣在野方面傳達所謂的底線，即面對美國支持軍購以及台灣民意高度支持，有上中下策的阻攔對應。上策是全部擋下來；中策是刪除或弱化關鍵的部分，例如台灣之盾、遠端打擊、乃至讓中共芒刺在背的台「海馬士」多管火箭系統；若還是會處理，則下策是不要在「川習會」前通過。

由於「川習會」預計本月底登場，國安官員指出，這也是為何美方會釋出對台軍售報價單期限是在三月中旬，迫使台灣藍白兩黨回應。北京的圖謀，美方顯也有所動作。

不過，國安官員認為，藍白版本，都是大打折扣版，甚至讓外界以為，只要滿足對美軍購的部分即可。然而，行政院版一．二五兆元軍購案無法拆分，藍白排除國內投資與生產，是不對的。像是無人機需要大量生產，在這次中東戰事上，印證必要性與急迫性。我國用特別預算處理，透過大批訂單，把國內各家公司產線聯繫起來，才能建立穩定的產能。

