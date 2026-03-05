自由日日shoot》軍購案明付委 藍委還沒看到黨版 趙少康轟國民黨中央：太不像話

國民黨立院黨團今將確認黨團版軍購條例，但立委賴士葆、徐巧芯昨均稱還未看過智庫版本，前中廣董事長趙少康驚訝表示，「這太不像話、不可思議」。（記者田裕華攝）

行政院版及在野黨團所提軍購特別條例草案將於明天立法院院會併案付委審查，國民黨立院黨團今將舉行黨團大會，討論黨版（智庫）軍購特別條例內容，但國民黨立委賴士葆、徐巧芯昨天均稱還未看過智庫版本。前中廣董事長趙少康聞言表示驚訝，「這太不像話了、智庫不能取代黨團、這不可思議耶！」

趙主張匡列8100億 先過3500億其餘凍結

趙少康昨舉辦「軍購特別預算該怎麼審」戰鬥藍專題研討會。徐巧芯說，國民黨團開黨團大會有相關版本與條文，她還沒看到智庫版本；賴士葆也搖頭說，他沒看到版本，預算的整體評估非常重要。

趙少康驚訝表示，徐巧芯、賴士葆分別是外交國防、財政委員會重要的立委，週四黨團大會要討論，立委們前一天還沒有看到智庫版本，「這不可思議耶！不可以這樣，太不像話了！」智庫是誰、是哪些專家，到現在我們一個也不知道，智庫的誰提出建議、為什麼這樣建議，都要負責的。

趙少康說，負責審查的是立委，智庫不可能取代黨團，以後要儘早溝通，避免產生誤會隔閡，不能到黨團大會才拿出來，這是期期以為不可。

趙少康主張，匡列整合徐巧芯八一〇〇億元及國民黨智庫版本，立法院先通過美方已經提供發價書的大約三五〇〇億元軍購案，剩餘四六〇〇億元預算用凍結方式處理，必須在收到美國的發價書，並到立法院報告後，才能動支，嚴格監督每一項武器採購案，待美國同意賣給台灣再審查，這樣都能兼顧，沒有好幾個版本的問題。

徐巧芯指出，對美採購可使用特別預算，對國內的採購回歸年度的一般預算編列，如此才能具體監督到許多預算，避免有馬桶商、茶葉行得標政府軍火案等爭議。賴士葆也說，支持編列預算購買美國確定要賣給台灣、且我們需要的武器。

國民黨：黨內都已聽到趙的意見了

對於趙少康的批評，國民黨文傳會副主委尹乃菁回應，智庫不可能也不會取代黨團，相信黨內都已經聽到趙少康的意見了，黨版軍購特別條例草案未來一定會經過立院黨團充分討論後，產生一個最終的版本，且大家將立場一致，立委們也會參考趙少康的意見，進行完整的考慮。

