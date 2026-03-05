為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    王定宇再傳緋聞 賴促更高標準自律

    2026/03/05 05:30 記者陳政宇／台北報導
    民進黨立委王定宇（資料照）

    民進黨立委王定宇再度捲入緋聞，引發黨內關注。兼任民進黨主席的總統賴清德昨天強調，所有從政黨員都該以更高標準來自我規範，以回應國人對的期待。

    週刊前天披露，王定宇頻繁出入自稱愛爾麗集團執行長的劉怡萱住所。據轉述，賴清德於民進黨中常會致詞時話鋒一轉，向黨公職強調，民進黨做為執政黨，肩負國人託付重任，所有從政黨員的言行，都該以更高標準自我規範，以回應國人對民進黨的期待。

    兼任民進黨中常委的立委王世堅受訪表示，他對王定宇事件的內容完全不清楚，現在國事如麻，王定宇個人的私務，當然就要由他個人來答覆。

    至於賴清德有意撤銷王定宇中常委資格的傳聞，王世堅表示，黨主席當然可以發表對此事的看法，也可以做一些道德號召，但民進黨的中常委是由下而上所選出，代表全體黨員的關懷與託付，解職要有一定的程序，例如召開中執會、中評會進行檢討和決定才行，不能僅憑三言兩語。

    據了解，王定宇昨天一早便前往東京，為世界棒球經典賽（WBC）台灣隊加油，並未出席中常會。昨天的會議過程中，並無其他成員針對此風波發表意見，亦未就其中常委資格進行任何討論。

